«Днепр-1» — «Ворскла». Прогноз на матч УПЛ (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 14:01

Шестнадцатый тур УПЛ порадует нас встречей в Днепре, где сразятся два претендента на бронзовые награды — «Днепр-1» и «Ворскла». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены без явного перевеса в одну из сторон. Взять победу гостей можно по коэффициенту 3.1, в случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Днепр-1» завершил первую половину чемпионата в верхней части турнирной таблицы и делит третью строчку со своим нынешним соперником, уступая лишь по дополнительным показателям. В прошлом матче днепряне дома без проблем обыграли «Александрии» (3:1), а туром ранее разобрались на выезде с «Ингульцом» (1:0).

«Ворскла» набрала шикарную форму и отличный ход, что помогает оформлять победу за победой и удерживать третье место в таблице. Подопечные Юрия Максимова провели игры с «Мариуполем» и «Динамо» и, несмотря на совершенно разный уровень одной и другой команды, одержали победы в обоих матчах, 5:1 и 2:1 соответственно.

Информация для ставок

«Днепр-1» выиграл пять из шести последних матчей

Беспроигрышная серия «Ворсклы» составляет четыре поединка

Три из четырех минувших очных встреч завершились ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи крайних игр «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче нас ожидает битва двух равных по классу и подбору игроков коллективов. Очень трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и смогут ли вообще здесь определить победителя, вполне вероятно, что матч завершится вничью. Загрузить на данный исход можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.4.