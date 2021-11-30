«Дженоа» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (01.12.2021)

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вчера, 13:03

15-й тур чемпионата Италии подарит нам увлекательное противостояние «Милана», который приедет в гости к «Дженоа». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Милан» является большим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.69. На победу хозяев коэффициент составляет 5.1. Сделать выбор в пользу того, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Сделать свой выбор на варианте «обе забьют» можно по 1.77.

Форма команд

«Милан» в последних матчах чемпионата Италии выглядит неубедительно и теряет очки. В последних пяти встречах «красно-черные» набрали только семь очков и отпустили «Наполи» в единоличное лидерство, отставая теперь на три пункта. В игре с «Дженоа» коллективу не смогут помочь сразу пять травмированных футболистов. В прошлом туре «Милан» довольно неожиданно уступил «Сассуоло» (1:3), а ранее проиграл на выезде «Фиорентине» (3:4).

«Дженоа» старается набирать хоть какие-то очки в Серии А, имея ряд больших проблем с игровой составляющей и травмированными игроками. Команда занимает 18-е место с 12 очками и находится в зоне вылета. Предстоящий матч интересен с точки зрения приезда «Милана» на игру против своей бывшей легенды, а ныне главного тренера команды из Генуи. Речь об Андрее Шевченко. В прошлой встрече «Дженоа» на своем поле разошелся миром с «Удинезе», а неделей ранее уступил «Роме» (0:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Дженоа» сыграл вничью

Пять из шести последних поединков «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл четыре матча из шести последних против «Дженоа»

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Дженоа» постарается не разочаровать своего тренера в таком принципиальном для него поединке, однако в команде много игроков с повреждениями и состав будет неоптимальным. Предполагаем, что гости все же вырвут победу и наберут три очка. Сделать ставку на «Милан» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.69.