«Дженоа» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

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вчера, 05:43

В 33-м туре Серии А «Дженоа» дома сыграет против «Специи». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дженоа» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.41 на победу хозяев. Победа «Специи» оценивается в 3.2. С таким же коэффициентом можно поставить на ничейный исход матча.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.92, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.94. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.68.

Форма команд

«Дженоа» находится в плохой форме, но в относительной безопасности от зоны вылета. Команде не стоит расслабляться раньше времени, учитывая, что некоторые аутсайдеры стали показывать хорошие результаты. В прошлом туре «Дженоа» поделил очки с «Беневенто» (2:2), а туром ранее минимально уступил на выезде «Милану» (1:2).

«Специа» выступает с переменным успехом и имеет такое же количество очков, как и «Дженоа» (33). Обе команды рассчитывают на очки в этом противостоянии. В прошлом туре «Специа» дома сыграла вничью с «Интером» (1:1), а до этого крупно уступила «Болонье» (1:4).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграла один матч, а «Специа» — два поединка из последних десяти матчей в чемпионате

«Специа» проиграла пять последних выездных матчей в Серии А

В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Последние пять домашних матчей «Дженоа» закончились вничью

Прогноз

«Специа» и «Дженоа» находятся не в лучшей форме, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд открытого футбола. Предполагаем, что соперники сыграют аккуратно, не позволяя друг другу создавать множество моментов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.94.