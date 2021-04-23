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«Дженоа» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

вчера, 05:43

В 33-м туре Серии А «Дженоа» дома сыграет против «Специи». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дженоа» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.41 на победу хозяев. Победа «Специи» оценивается в 3.2. С таким же коэффициентом можно поставить на ничейный исход матча.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.92, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.94. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.68.

Форма команд

«Дженоа» находится в плохой форме, но в относительной безопасности от зоны вылета. Команде не стоит расслабляться раньше времени, учитывая, что некоторые аутсайдеры стали показывать хорошие результаты. В прошлом туре «Дженоа» поделил очки с «Беневенто» (2:2), а туром ранее минимально уступил на выезде «Милану» (1:2).

«Специа» выступает с переменным успехом и имеет такое же количество очков, как и «Дженоа» (33). Обе команды рассчитывают на очки в этом противостоянии. В прошлом туре «Специа» дома сыграла вничью с «Интером» (1:1), а до этого крупно уступила «Болонье» (1:4).

Информация для ставок

  • «Дженоа» выиграла один матч, а «Специа» — два поединка из последних десяти матчей в чемпионате
  • «Специа» проиграла пять последних выездных матчей в Серии А
  • В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»
  • Последние пять домашних матчей «Дженоа» закончились вничью

Прогноз

«Специа» и «Дженоа» находятся не в лучшей форме, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд открытого футбола. Предполагаем, что соперники сыграют аккуратно, не позволяя друг другу создавать множество моментов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.57 1.75 2.19
Лига Ставок 2.50 1.53 1.77 2.06
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.34 1.48 3.18 1.32 1.37 2.95
BetBoom 2.41 1.60 1.72 2.18 1.40 3.06
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