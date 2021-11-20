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«Эльче» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

20 ноября 2021, 17:09

«Эльче» сыграет против «Бетиса» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Эльче
Бетис
0 : 3
завершен
21 ноября 2021, 20:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.603.312.26
Фонбет 3.50 3.25 2.20
Мелбет 3.58 3.27 2.24

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 3.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.73.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эльче» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. Команда выиграла два матча, пять раз играла вничью и проиграла в шести поединках. У «Эльче» 11 забитых и 17 пропущенных. В последних матчах испанский коллектив сыграл вничью с «Мальоркой», а также проиграл «Реалу» и «Алавесу».

«Бетис» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «огурцов» 19 забитых и 17 пропущенных. В последних поединках клуб проиграл «Севилье», а также уступил «Атлетико» из Мадрида и выиграл у «Валенсии».

Информация для ставок

  • «Бетис» проиграл три матча кряду
  • «Эльче» не может выиграть пять поединков кряду
  • У «Бетиса» девять пропущенных в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эльче“» по коэффициенту 1.70. Да, у «Эльче» есть проблемы, но «Бетис» находится в ужасной форме, много пропускает и проигрывает каждую игру. Это отличный шанс для хозяев поля зацепиться хотя бы за один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.83 2.09
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Все комментарии
Gahi
Gahi
20 ноября в 22:47
Победа команды "Бетис" в этом матче. Удачи
rnwr66fnbvey
rnwr66fnbvey
20 ноября в 17:23
Футбольный клуб Бетис (Севилья) выиграет матч.
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