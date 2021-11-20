«Эльче» — «Бетис». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

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20 ноября 2021, 17:09

«Эльче» сыграет против «Бетиса» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 3.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.73.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эльче» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 11 баллов. Команда выиграла два матча, пять раз играла вничью и проиграла в шести поединках. У «Эльче» 11 забитых и 17 пропущенных. В последних матчах испанский коллектив сыграл вничью с «Мальоркой», а также проиграл «Реалу» и «Алавесу».

«Бетис» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «огурцов» 19 забитых и 17 пропущенных. В последних поединках клуб проиграл «Севилье», а также уступил «Атлетико» из Мадрида и выиграл у «Валенсии».

Информация для ставок

«Бетис» проиграл три матча кряду

«Эльче» не может выиграть пять поединков кряду

У «Бетиса» девять пропущенных в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эльче“» по коэффициенту 1.70. Да, у «Эльче» есть проблемы, но «Бетис» находится в ужасной форме, много пропускает и проигрывает каждую игру. Это отличный шанс для хозяев поля зацепиться хотя бы за один балл.