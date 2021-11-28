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«Эммен» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (29.11.2021)

28 ноября 2021, 17:35

«Алмере» сыграет против «Эммена». Матч пройдет на стадионе «Де Ауде Мердейк» в Эммене. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая пройдет в рамках 17-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Эммен
Алмере Сити
3 : 0
завершен
29 ноября 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.305.53
Мелбет 1.51 4.34 5.50
1XBET 1.54 4.28 5.30

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эммен». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20, а победа гостей идёт по коэффициенту 5.10.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Эммен» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и четыре поражения. «Эммен», как и многие другие команды из Нидерландов, забивает очень много. В активе у коллектива 24 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних играх «Эммен» сыграл вничью с «АЗ-2», а также выиграл у «ПСВ-2» и поделил очки с «Волендамом».

«Алмере Сити» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в девяти встречах. «Алмере» забил 28 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх у «Сити» поражение от «Маастрихта», ничья против «Эксельсиора» и еще одно поражение, на этот раз от «Ден Хаага».

Информация для ставок

  • «Алмере Сити» не побеждает три матча кряду
  • «Эммен» не побеждает семь игр подряд
  • У «Алмере» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 3.75. Клубы в Нидерландах забивают очень много, практически в каждом матче можно встретить обилие голов, поэтому ставка смотрится логичной.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.90 1.96
Мелбет 2.24 1.56
1XBET 4.89 1.16
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