«Эммен» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (29.11.2021)

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28 ноября 2021, 17:35

«Алмере» сыграет против «Эммена». Матч пройдет на стадионе «Де Ауде Мердейк» в Эммене. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая пройдет в рамках 17-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эммен». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.20, а победа гостей идёт по коэффициенту 5.10.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Эммен» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и четыре поражения. «Эммен», как и многие другие команды из Нидерландов, забивает очень много. В активе у коллектива 24 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних играх «Эммен» сыграл вничью с « АЗ -2», а также выиграл у « ПСВ -2» и поделил очки с «Волендамом».

«Алмере Сити» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в девяти встречах. «Алмере» забил 28 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх у «Сити» поражение от «Маастрихта», ничья против «Эксельсиора» и еще одно поражение, на этот раз от «Ден Хаага».

Информация для ставок

«Алмере Сити» не побеждает три матча кряду

«Эммен» не побеждает семь игр подряд

У «Алмере» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 3.75. Клубы в Нидерландах забивают очень много, практически в каждом матче можно встретить обилие голов, поэтому ставка смотрится логичной.