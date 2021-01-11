«Эрзурумспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч чемпионата Турции (11.01.2021)

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11 января 2021, 12:43

«Эрзурумспор» принимает «Фенербахче» в рамках очередного тура Суперлиги. Удастся ли гостям набрать три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Эрзурумспора» доступна на отметке 5,30, ничья находится на значении 4,40, а триумф команды гостей можно сыграть за 1,58.

Тотал в этой игре установлен на значении 3,5 мяча. Меньше можно сыграть за 1,57, а больше — за 2,56.

Форма команд

«Эрзурумспор» не впечатляет своими результатами в Суперлиге. Пока команда является главным аутсайдером чемпионата Турции. Отставание от спасительной зоны составляет шесть очков. Крайне сложно команде претендовать на то, что удастся даже избежать борьбы за выживание. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Башакшехира» (0:1).

«Фенербахче» имеет серию из трех побед кряду, благодаря которой команда практически вплотную приблизиться к лидерам первенства. На текущий момент клуб идет на третьей позиции с отставанием от лидера в размере двух зачетных пунктов. В прошлой игре удалось победить в игре с «Аланияспором» (2:1). Крайне важно продолжать двигаться в направлении успеха, иначе дальнейшая динамика будет попросту невозможна.

Информация для ставок

«Эрзурумспор» выиграл четыре из 10 последних домашних матчей

«Фенербахче» победил в шести из 10 последних выездных поединков

Между собой дважды команды играли за два последних года. Победа «Фенербахче» и ничья

Прогноз

По нашему мнению, гости попросту обязаны продолжать побеждать и двигаться в направлении успеха, иначе бороться за лидерство будет весьма непросто. «Эрзурумспор» уступает в классе своему оппоненту, поэтому очень непросто будет команде сломить сопротивление и двигаться в направлении спасения сезона. Мы предлагаем сыграть победу «Фенербахче» с коэффициентом 1,58 в букмекерской конторе Мелбет.