«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (05.04.2021)

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вчера, 14:25

«Эвертон» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура АПЛ . Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Эвертон» очень хорош и за ним всегда было интересно наблюдать, но в последнее время «ириски» находятся в плохой форме. Этот матч должен быть интересным. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру в АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Эвертон». На победу «ирисок» можно сделать ставку по коэффициенту 1.82. Также стоит присмотреться к ставке на ничью по коэффициенту 3.5 и на победу «Кристал Пэлас» по коэффициенту 5.00.

Форма команд

«Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и набрал 46 баллов. Команда Карло Анчелотти показала хороший старт, но просела под конец чемпионата. Клуб выиграл 14 поединков, четыре раза играл вничью и проиграл десять игр. В активе «ирисок» 40 забитых и 37 пропущенных мячей. В последних играх «Эвертон» играет не лучшим образом и дважды потерял очки на ровном месте.

«Кристал Пэлас» играет неплохо, но часто теряет очки из-за невезения. В нынешнем сезоне клуб набрал 37 баллов и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» десять побед, семь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 47 голов. В последних играх «Кристал Пэлас» играет не лучшим образом, практически каждый поединок команда теряет очки.

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл два матча и выиграл три поединка из последних пяти

«Кристал Пэлас» победил в двух матчах из последних пяти

«Кристал Пэлас» пропустил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей (2-3) по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на то, что первый гол во втором тайме будет забит «Эвертоном» по коэффициенту 1.96.