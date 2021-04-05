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«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (05.04.2021)

вчера, 14:25

«Эвертон» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 5 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Эвертон» очень хорош и за ним всегда было интересно наблюдать, но в последнее время «ириски» находятся в плохой форме. Этот матч должен быть интересным. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру в АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.485.04
Фонбет Live! 8.50 1.17 13.00

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Эвертон». На победу «ирисок» можно сделать ставку по коэффициенту 1.82. Также стоит присмотреться к ставке на ничью по коэффициенту 3.5 и на победу «Кристал Пэлас» по коэффициенту 5.00.

Форма команд

«Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и набрал 46 баллов. Команда Карло Анчелотти показала хороший старт, но просела под конец чемпионата. Клуб выиграл 14 поединков, четыре раза играл вничью и проиграл десять игр. В активе «ирисок» 40 забитых и 37 пропущенных мячей. В последних играх «Эвертон» играет не лучшим образом и дважды потерял очки на ровном месте.

«Кристал Пэлас» играет неплохо, но часто теряет очки из-за невезения. В нынешнем сезоне клуб набрал 37 баллов и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» десять побед, семь ничьих и 12 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 47 голов. В последних играх «Кристал Пэлас» играет не лучшим образом, практически каждый поединок команда теряет очки.

Информация для ставок

  • «Эвертон» проиграл два матча и выиграл три поединка из последних пяти
  • «Кристал Пэлас» победил в двух матчах из последних пяти
  • «Кристал Пэлас» пропустил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей (2-3) по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на то, что первый гол во втором тайме будет забит «Эвертоном» по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.63 2.41
Лига Ставок 2.11 1.74 1.61 2.34
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STVA 1
STVA 1
вчера в 14:32
Хозяева победят
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