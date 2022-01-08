«Эвертон» — «Лестер». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (11.01.2022)

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вчера, 18:06

11 января 2022 года «Эвертон» примет «Лестер» в рамках 18-го тура Премьер-лиги Англии. Этот матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч в Англии.

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Эвертона» по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Лестера» в 2.85. Дополнительная ставка на грядущий матч в Англии — обе команды забьют по коэффициенту 1.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. У команды в активе 19 пунктов. Коллектив выиграл пять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в девяти матчах. Всего у клуба 23 забитых и 32 пропущенных гола. В последних встречах «ириски» проиграли «Брайтону» 2:3, а также сыграли вничью с «Челси» 1:1 и уступили «Кристал Пэлас» 3:1.

«Лестер» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 пунктов. Команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба 31 забитый и 33 пропущенных гола. В последних встречах «лисы» выиграли у «Ливерпуля» со счетом 1:0, а также уступили «Манчестер Сити» 6:3 и победили «Ньюкасл Юнайтед» 4:0.

Информация для ставок

«Лестер» выиграл два матча из последних пяти

«Эвертон» не может выиграть три игры кряду

У «Лестера» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Эвертон» победит по коэффициенту 4.40. «Эвертон» на фоне нынешнего «Лестера» смотрится чуть лучше, поэтому у команды есть все шансы на три заработанных очка. Хозяева выглядят фаворитами и благодаря своему составу, тогда как у гостей будет отсутствовать главный бомбардир — Джейми Варди.