«Эйбар» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2021)

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сегодня, 03:44

«Бетис» сыграет на выезде с «Эйбаром» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение «Бетису». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.25. Победа «Эйбара» оценивается в 2.85.

Форма команд

«Эйбар» расположился на последнем месте в турнирной таблице с 29 баллами в активе. В нынешнем сезоне «оружейники» выиграли 6 поединков, 11 раз сыграли вничью и проиграли в 18 матчах. На счету команды 27 забитых и 46 пропущенных мячей. После длительной серии из поражений «Эйбар» сумел одержать две сухих победы в последних двух турах Примеры. Клуб еще сохраняет шансы остаться в элитном дивизионе страны.

«Бетис» набрал 54 очка и находится на шестой строчке в турнирной таблице. На счету «бетикос» 15 побед, 9 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне команда забила 45 голов и пропустила 47 мячей. «Бетис» давно не проигрывает, но последнее время, как правило, добивается ничейных результатов. Клуб имеет хорошие шансы завершить сезон в зоне Лиги Европы.

Информация для ставок

«Эйбар» выиграл два из последних пяти матчей

«Бетис» не проигрывает восемь матчей кряду

«Эйбар» пропустил десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничью или победу «Бетиса» по коэффициенту 1.43. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.75.