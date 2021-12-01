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«Эйпен» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч кубка Бельгии (01.12.2021)

сегодня, 00:01

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 1/8 финала кубка Бельгии. «Эйпен» ждет в гости неуступчивый «Зюлте-Варегем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эйпен». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Зюлте-Варегема» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.64.

Форма команд

«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на восьмое место с 22 очками. Коллектив имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (26:24) и вряд ли сможет претендовать на самые высокие места по итогам сезона. В матче кубка команда может прервать свою серию без побед и пробиться в четвертьфинал турнира. На прошлой стадии «Эйпен» минимально обыграл «Дендер» (1:0), а в поединке чемпионата разошелся миром с «Кортрейком» (2:2).

«Зюлте-Варегем» только в прошлом туре чемпионата Бельгии прервал свою серию без побед, которая длилась несколько матчей. Клуб идет очень близко к зоне вылета и на данный момент не может подняться в середину турнирной таблицы. В предстоящем матче кубка Бельгии клубу не смогут помочь два футболиста ввиду различных повреждений. В последнем туре Бельгийской Лиги «Зюлте-Варегем» обыграл на своем поле «Беерсхот-Вилрийк» (2:0), а на прошлой стадии кубка оказался сильнее «РВД Моленбек» (2:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Зюлте-Варегем» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эйпен» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах
  • «Зюлте-Варегем» выиграл три из четырех последних встреч с «Эйпеном»

Прогноз

У «Зюлте-Варегема» много проблем, но в матче кубка страны у коллектива есть шанс побороться за победу. Предполагаем, что в основное время команды не выявят победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.55 1.90 1.98
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 02:46
Ничья или победа гостей с минимальным счётом.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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