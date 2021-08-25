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«Фамаликау» — «Спортинг»: прогноз на матч чемпионата Португалии (28.08.2021)

сегодня, 14:21

В очередном туре чемпионата Португалии «Фамаликау» сыграет против «Спортинга». Предлагаем линии букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.074.351.50
Фонбет 6.80 4.30 1.48

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская компания Фонбет предложила такие варианты: победа «Фамаликау» идет по коэффициенту 6.05, ничья – 4.40, победа «Спортинга» — 1.53. Как видим, действующий чемпион Португалии является очевидным фаворитом противостояния.

По мнению экспертов сервиса, больше шансов у этой игры завершиться в результативном формате. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

К четвертому туру чемпионата Португалии «Фамаликау» подходит с нулем в графе очки и последним местом в турнирной таблице, которое клуб делит с «Белененсешом». В стартовых матчах сезона команда проиграла «Пасуш де Феррейре» (0:2), «Порту» (1:2) и «Ароке» (1:2).

«Спортинг» находится в превосходной форме. Клуб из Лиссабона успешно начал защиту чемпионского титула в лиге, поочередно победив «Визелу» (3:0), «Брагу» (2:1) и «Белененсеш» (2:0).

Помимо этого, «львы» уже успели разжиться трофеем в новой кампании. В матче за Суперкубок Португалии «Спортинг» победил вышеупомянутую «Брагу» (2:1).

Информация для ставок

  • «Спортинг» не обыгрывал «Фамаликау» в четырех матчах кряду – две ничьи и два поражения
  • В 4 предыдущих дуэлях соперников прошла ставка на ОБЗ
  • «Спортинг» побеждал в 7 из 10 последних гостевых поединках чемпионата Португалии

Прогноз

«Фамаликау» стал неудобным соперником для «Спортинга» в последних сезонах, но на данный момент хозяева находятся в откровенном кризисе. Клуб из Лиссабона, в свою очередь, показал отличные результаты и готовность к сезону. Предлагаем поставить на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на другой матч чемпионата Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.77 1.66 2.29
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:23
Гости должны выигрывать....
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