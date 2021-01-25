«Фаренсе» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (25.01.2021)

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25 января 2021, 12:15

25 января скромный «Фаренсе» принимает на своем стадионе одного из лидеров чемпионата Португалии «Порту». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом поединке выиграет «Порту», и предлагают поставить на «драконов» с коэффициентом 1.42. Также один из возможных результатов данного поединка — ничейный исход, ставки на который принимают по коэффициенту 4.54. Гости агрессивны в нынешнем сезоне и очень хотят побеждать в каждом матче, у хозяев мало шансов.

Форма команд

«Фаренсе» находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 12 набранных очков. Команда Сержиу Виейры имеет мало шансов на то, чтобы победить у «Порту», особенно если посмотреть на статистику последних матчей.

«Порту» находится на второй строчке в таблице и имеет 32 балла в активе. Клуб Сержиу Консейсау нуждается в набранных очках, а «Фаренсе» может стать отличным «спонсором». Свой последний матч португальцы проиграли со счетом 1:2 в Кубке Лиги.

Информация для ставок

«Порту» забил 36 голов в нынешнем сезоне — один из лучших показателей в Примейре

У «Порту» всего одно поражение в последних пяти встречах

«Фаренсе» победил всего в двух из последних пяти встреч

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что каждая команда может забить меньше 1,5 голов за игру с коэффициентом 2.75. Несмотря на то, что «Порту» хорош в атаке, «драконы» могут ограничиться всего одним голом, который требуется для победы. «Фаренсе» очень мало забивает в нынешнем сезоне и не факт, что отметится голом в этом матче.

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