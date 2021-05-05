«Фаренсе» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.05.2021)

1620162552

сегодня, 00:09

6 мая «Фаренсе» на домашней арене сыграет против «Витории» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет свидетельствует в пользу хозяев поля. Поставить на победу «Фаренсе» можно по коэффициенту 3.34, а возможный выигрыш «Витории» оценивается в 3.54. Вероятность того, что команды сыграют вничью, находится на отметке 3.34.

Помимо этого, букмекер считает, что игра будет низовой. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.68, ТБ (2.5) – 2.31.

Форма команд

«Фаренсе» отчаянно пытается спастись от прямого вылета во вторую лигу. На данный момент эта команда занимает предпоследнее место в таблице, набрав в общей сложности 27 очков за 30 проведенных туров.

По итогам трех последних туров чемпионата «Фаренсе» набрал пять очков. Помимо гостевой победы над «Пасуш де Феррейрой» (2:0) команда сыграла вничью с «Портимоненси» (1:1) и «Жил Висенте» (0:0).

«Витория», в отличие от своего ближайшего соперника, уже не преследует глобальных задач в этом сезоне. Длительная серия неудач откинула команду на шестое место в турнирной таблице, а дистанция от зоны еврокубков увеличилась до семьи баллов.

В последнем туре лиги «Витория» оформила 12-ю победу в сезоне, обыграв на своем поле «Морейренсе» (2:0). До этого команда последовательно проиграла «Насионалу» (0:1) и «Порту» (0:1).

Информация для ставок

В 6 прошлых гостевых матчах чемпионата «Витория» потерпела поражения

«Витория» не забивала голы в 5 предыдущих выездных поединках лиги

В 10 из 11 прошлых матчей «Фаренсе» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

На первый план в этом противостоянии должна выйти мотивация, которая на порядок выше у хозяев поля. Чтобы избежать вылета «Фаренсе» нужно выкладываться в каждом оставшемся матче, а «Витория» сейчас стабильно проваливается в гостях. Учитывая это, предлагаем поставить на хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.60 в БК Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Фамаликау» — «Санта-Клара».