Фарерские острова – Дания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 11:25

Дания приедет в гости к Фарерским островам.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является сборная Дании. Команда играет гостевой поединок, а поставить на ее победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.55.

Победа хозяев оценивается по коэффициенту 30.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.0.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.67. Сделать ставку на ТМ 3 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.9.

Форма команд

Фарерские острова являются карликовой сборной, поэтому не представляют опасности для сильных команд. В минувшем матче квалификации коллектив принимал дома Израиль, без шансов разгромно проиграл со счетом (0:3). С полуфиналистом Евро-2020 будет еще сложнее.

Дания после успешного Евро-2020, где удалось добраться до полуфинала, продолжает квалификацию на ЧМ в Катаре. Несколько дней ранее коллектив сразился с крепкой сборной Шотландии, смог обыграть ее довольно уверенно (2:0) и закрепиться на первом месте в своей группе.

Информация для ставок

• Фареры одержали две победы в последних 10 поединках

• Дания победила в четырех из пяти крайних матчей

• Дания выиграла все четыре очные встречи, забив в каждой минимум два мяча

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 Дании в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.