«Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (21.01.2021)

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20 января 2021, 10:53

21 января в чемпионате Турции сыграют «Карагюмрюк» и «Бешикташ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Бешикташа» в этой игре букмекерская контора Мелбет принимает с коэффициентом 2.02. Заключить пари на победу «Карагюмрюка» можно по котировке 3.66, а ничья отмечена в 3.88.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что матч будет результативным. Вариант с ТБ (2,5) можно сыграть за 1.72, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Карагюмрюк» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда отстает от зоны еврокубков на шесть зачетных пунктов, имея в активе 27 очков.

В двух прошлых турах Суперлиги «Карагюмрюк» набрал максимум очков. Сначала «черно-красные» обыграли дома «Коньяспор» (2:1), а в прошлом туре разбили в гостях «Генчлербирлиги» (3:1).

«Бешикташ» удерживает лидерство в чемпионате. Но у «орлов» только условное преимущество над «Фенербахче», который хуже по дополнительным показателям. В прошлом туре «орлы» победили «Галатасарай» в стамбульском дерби, забив два гола в концовке встречи.

В разрезе домашних игр «Бешикташ» тоже идет лучшей командой лиги – семь побед, одна ничья и одно поражение.

Информация для ставок

«Бешикташ» выиграл в пяти из девяти гостевых матчей в чемпионате

«Карагюмрюк» проиграл в двух из четырех прошлых поединков в Суперлиге

«Бешикташ» забивал не меньше двух голов в трех из пяти предыдущих выездных встреч

Прогноз

«Карагюмрюк» зарекомендовал себя как крепкого середняка чемпионата Турции. Но вряд ли хозяева смогут взять очки с мотивированным «Бешикташем», который находится в превосходной форме.

«Орлы» стабильно обыгрывают соперников такого калибра. К тому же, гости ведут сражение за лидерство, поэтому потеря очков точно не входит в их планы.

Предлагаем ставку на победу «Бешикташа» по коэффициенту 2.02 в БК Мелбет.

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