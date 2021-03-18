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«Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (19.03.2021)

вчера, 15:24

В рамках 31-го тура чемпионата Турции пройдет матч «Карагюмрюк» — «Кайсериспор». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на игру, которая состоится 19 марта.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.754.31
Pin-Up.ru 1.73 3.95 5.00

Ставки букмекеров

Предпочтения букмекеров в этой встрече на стороне хозяев поля. Заключить пари на победу «Карагюмрюка» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.92, ничья идёт по коэффициенту 3.70, а гостевая победа «Кайсериспора» котируется в 4.22.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на низовой исход противостояния. Вариант с тоталом меньше (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.80, больше – 2.00.

Форма команд

«Карагюмрюк» расположился на восьмом месте рейтинга Суперлиги. По итогам 29-и проведенных туров эта команда одержала 11 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, что суммарно принесло ей 41 зачетный пункт.

В трех последних матчах чемпионата «Карагюмрюк» не побеждал. После ничейного поединка в гостях у «Эрзурума» (2:2) команда потерпела «сухие» поражения от «Анкарагюджю» и «Сивасспора» с одинаковым счетом (0:1).

«Кайсериспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, пополнив свой актив на 31 балл. У гостей предстоящего поединка восемь побед, семь ничейных матчей и 13 поражений.

В начале марта «Кайсериспор» отметился победами над «Ризеспором» (2:1) и «Хатаяспором» (3:1), после которых последовало крупное поражение от «Галатасарая» в прошлом туре (0:3).

Информация для ставок

  • В двух очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • В двух предыдущих домашних матчах «Карагюмрюка» больше двух мячей не забивалось
  • «Кайсериспор» не отличался забитыми голами в трех из пяти последних матчей чемпионата

Прогноз

В прошлых турах обе команды показали неудовлетворительные результаты. «Карагюмрюк» и «Кайсериспор» подвела слабая игра в атаке, что помешало соперникам избежать поражений и набрать очки.

Этот матч будет сопровождаться большим количеством борьбы и минимальной результативностью. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.88 2.01 1.45 2.89
Pin-Up.ru 3.00 1.41 1.98 1.86 1.58 2.45
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк»
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