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«Финн Харпс» — «Уотерфорд». Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (09.07.2021)

вчера, 22:49

«Финн Харпс» примет «Уотерфорд» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.804.70
BetBoom 1.74 3.65 4.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Финн Харпс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75, а на победу гостей по 4.70.

Форма команд

«Финн Харпс» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в девяти играх. У клуба в активе 17 забитых и 29 пропущенных мячей. В последних матчах «Харпс» выглядят не очень хорошо, команда в плохой форме и не может похвастаться положительными результатами.

«Уотерфорд» набрал 13 баллов и находится в самом низу турнирной таблицы — на девятой строчке. У клуба в активе четыре победы, одна ничья и 14 поражений. Команда забила 13 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Уотерфорд» играет чуть лучше своего оппонента, но все же не дотягивает до уровня «Харпс». Команда, если так продолжит играть, рискует покинуть высший дивизион Ирландии в этом сезоне.

Информация для ставок

● «Уотерфорд» проиграл два матча из последних пяти
● «Финн Харпс» не побеждает шесть матчей кряду
● «Уотерфорд» забил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — первый гол будет забит с 1 по 30 минуту матча по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу любой из команд с разницей в один мяч по 2.35.

Недавно были подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь. Июль только в самом разгаре, поэтому у вас есть отличная возможность попробовать свои силы в ставках. К тому же Соккер.ру по итогам месяца раздает призы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.57 1.79 2.08
BetBoom 2.50 1.47 1.74 1.96 1.40 2.70
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