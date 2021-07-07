«Финн Харпс» — «Уотерфорд». Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (09.07.2021)

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вчера, 22:49

«Финн Харпс» примет «Уотерфорд» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Финн Харпс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75, а на победу гостей по 4.70.

Форма команд

«Финн Харпс» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в девяти играх. У клуба в активе 17 забитых и 29 пропущенных мячей. В последних матчах «Харпс» выглядят не очень хорошо, команда в плохой форме и не может похвастаться положительными результатами.

«Уотерфорд» набрал 13 баллов и находится в самом низу турнирной таблицы — на девятой строчке. У клуба в активе четыре победы, одна ничья и 14 поражений. Команда забила 13 голов и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Уотерфорд» играет чуть лучше своего оппонента, но все же не дотягивает до уровня «Харпс». Команда, если так продолжит играть, рискует покинуть высший дивизион Ирландии в этом сезоне.

Информация для ставок

● «Уотерфорд» проиграл два матча из последних пяти

● «Финн Харпс» не побеждает шесть матчей кряду

● «Уотерфорд» забил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — первый гол будет забит с 1 по 30 минуту матча по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу любой из команд с разницей в один мяч по 2.35.

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