«Форталеза» — «Васку да Гама». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

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сегодня, 20:10

«Форталеза» принимает на своем стадионе «Васку да Гама». Поединок запланирован на 11 февраля 2021 года и состоится в рамках 35-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Бразилии.

Ставки букмекеров

«Форталеза» выглядит фаворитом данного противостояния, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Васку да Гама» в 3.65. Это будет непростой поединок для обеих команд, но больше всего в победе нуждается «Васку», который может вылететь в низший дивизион.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Форталеза» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 38 пунктов. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 3:1, переиграв «Коритибу» 4 февраля 2021 года. Клуб много пропускает, в этом сезоне «Форталеза» 35 раз позволила игрокам отправить мяч в сетку своих ворот, при этом команда и мало забивает — 31 гол.

«Васку да Гама» в этом сезоне совсем не похож на себя. Команда набрала 37 пунктов в 34 матчах и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Свой последний поединок клуб сыграл с «Фламенго» 5 февраля и уступил со счетом 0:2. «Васку» — аномально много пропускает — в 34 играх было пропущено 49 мячей. Также клуб и мало забивает — 34 гола.

Информация для ставок

«Форталеза» выиграла семь домашних матчей из 12 в этом сезоне

«Васку да Гама» проиграл 9 гостевых матчей в нынешнем сезоне

«Форталеза» выиграла два из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов 1,5 — коэффициент 1.45. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «оба клуба забьют» за 2.15. Как хозяева, так и гости — очень много пропускают в нынешнем сезоне.

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