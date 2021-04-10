«Фортуна» — «Эммен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.04.2021)

«Фортуна» сыграет против «Эммена» в рамках 29-го тура Эредивизие. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фортуне». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 3.4. Также можно сделать ставку на победу «Эммена» по коэффициенту 3.1.
Форма команд
«Фортуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 34 баллами. В нынешнем сезоне клуб одержал 10 побед, 4 ничьи и потерпел 14 поражений. «Фортуна» забила 39 мячей и пропустила 49 голов. В последних матчах команда играет далеко не в лучший футбол и регулярно теряет очки, рискуя опуститься в подвал чемпионата.
«Эммен» располагается на 17-й строчке и рискует вылететь в низший дивизион. У клуба 18 очков. В этом сезоне команда выиграла 3 поединка, 9 раз сыграла вничью и проиграла 16 матчей. На счету «Эммена» 27 забитых и 57 пропущенных мячей. В последних играх «Эммен» на удивление очень неплох. Клуб всё еще может исправить ситуацию, но для этого надо стабильно набирать очки. Поединок с «Фортуной» очень важен для этой команды.
Информация для ставок
- «Фортуна» проиграла четыре из последних пяти матчей
- «Эммен» не проигрывает шесть матчей кряду
- «Фортуна» пропустила восемь голов за последние пять игр
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на победу «Фортуны» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.4. Еще одна актуальная ставка на эту игру — гол с 16 по 30 минуту (2.8).
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Украины «Динамо» Киев — «Днепр-1».