«Фортуна» — «Эммен». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.04.2021)

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сегодня, 02:05

«Фортуна» сыграет против «Эммена» в рамках 29-го тура Эредивизие. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фортуне». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 3.4. Также можно сделать ставку на победу «Эммена» по коэффициенту 3.1.

Форма команд

«Фортуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 34 баллами. В нынешнем сезоне клуб одержал 10 побед, 4 ничьи и потерпел 14 поражений. «Фортуна» забила 39 мячей и пропустила 49 голов. В последних матчах команда играет далеко не в лучший футбол и регулярно теряет очки, рискуя опуститься в подвал чемпионата.

«Эммен» располагается на 17-й строчке и рискует вылететь в низший дивизион. У клуба 18 очков. В этом сезоне команда выиграла 3 поединка, 9 раз сыграла вничью и проиграла 16 матчей. На счету «Эммена» 27 забитых и 57 пропущенных мячей. В последних играх «Эммен» на удивление очень неплох. Клуб всё еще может исправить ситуацию, но для этого надо стабильно набирать очки. Поединок с «Фортуной» очень важен для этой команды.

Информация для ставок

«Фортуна» проиграла четыре из последних пяти матчей

«Эммен» не проигрывает шесть матчей кряду

«Фортуна» пропустила восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на победу «Фортуны» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.4. Еще одна актуальная ставка на эту игру — гол с 16 по 30 минуту (2.8).

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