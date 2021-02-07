«Фортуна» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (08.02.2021)

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сегодня, 22:49

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Фортуна» ждет в гости «Хольштайн». Встреча состоится 8 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.35. Победа «Хольштайна» оценивается в 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 (1.93). Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.71.

Форма команд

«Хольшайн» продолжает удерживать за собой третье место в чемпионате и претендовать на повышение в классе. Команда редко проигрывает. В последних матчах коллектив сыграл вничью с «Падерборном» (1:1) и переиграл на своем поле «Айнтрахт» Б (3:1). Команда отстает от лидера «Гамбурга» на 5 очков, но при этом имеет одну игру в запасе.

«Фортуна» из Дюссельдорфа звезд с неба не хватает, но занимает свое заслуженное седьмое место в таблице. Однако результаты команды в последних матчах ухудшились. «Фортуна» сыграла вничью с «Гамбургом» (0:0), а после уступила последней команде второй Бундеслиги «Вюрбургер Кикерс» (2:1). Это поражение не позволило клубу продвинуться вверх на несколько строчек.

Информация для ставок

· «Фортуна» смогла победить всего в одном матче из пяти последних.

· «Хольштайн» проиграл один матч из пяти во второй Бундеслиге.

· В последних трех встречах между командами заходила ставка «обе забьют».

· «Фортуна» не проигрывает в домашних стенах уже 10 матчей подряд.

Прогноз

Нас ожидает встреча двух тактически подкованных команд, которые будут пытаться достичь результата за счет своих сильных сторон и качеств. Предполагаем, что минимум по одному разу сможет отличиться каждый коллектив. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.71