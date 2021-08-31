Франция — Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (01.09.2021)

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31 августа 2021, 10:09

В четвертом туре отбора на ЧМ -2022 мы увидим противостояние Франции и Боснии и Герцеговины. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют сборную Франции. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы БиГ зайдет коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.25 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Франция побывала на Чемпионате Европы, где не смогла преодолеть стадию 1/8 финала и была вынуждена покинуть турнир. Коллектив дважды сыграл вничью на групповой стадии, а в плей-офф уступил Швейцарии в серии пенальти, где решающий удар не забил звездный Мбаппе. В крайних матчах квалификации ЧМ коллектив без проблем обыграл Казахстан и БиГ (2:0) и (1:0) соответственно.

БиГ в первом матче пыталась навязать Франции свою игру. Получился достаточно боевой поединок, но зацепиться за очки не удалось, поражение (0:1). Также команда сразилась со сборной Финляндии, но обыграть ее не удалось, ничья (2:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Франции насчитывает три поединка, БиГ — тринадцать

Последние четыре матча с участием БиГ завершились результатом «обе забьют – нет»

Забивная серия Франции составляет 11 игр

Крайние очная встреча состоялась в марте и завершилась победой Франции (1:0)

Прогноз

Результат первой встречи может вполне обнадеживать болельщиков БиГ, но будем реалистами, коллективу будет очень трудно противостоять чемпионам мира, а потому ожидаем здесь тотальное преимущество хозяев поля и уверенную победу. Сделать ставку на Францию с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Напомним, что специалисты по ставкам дали свой прогноз на другой поединок отбора к мундиалю между Россией и Хорватией.