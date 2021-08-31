ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Франция — Босния и Герцеговина. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (01.09.2021)

31 августа 2021, 10:09

В четвертом туре отбора на ЧМ-2022 мы увидим противостояние Франции и Боснии и Герцеговины. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Франция
Босния и Герцеговина
1 : 1
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.4216.50
Фонбет Live! 10.00 1.10 22.00
Мелбет 1.16 8.99 18.00
1XBET 1.17 8.60 21.00
BetBoom 1.19 8.00 18.50

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют сборную Франции. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы БиГ зайдет коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.25 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Франция побывала на Чемпионате Европы, где не смогла преодолеть стадию 1/8 финала и была вынуждена покинуть турнир. Коллектив дважды сыграл вничью на групповой стадии, а в плей-офф уступил Швейцарии в серии пенальти, где решающий удар не забил звездный Мбаппе. В крайних матчах квалификации ЧМ коллектив без проблем обыграл Казахстан и БиГ (2:0) и (1:0) соответственно.

БиГ в первом матче пыталась навязать Франции свою игру. Получился достаточно боевой поединок, но зацепиться за очки не удалось, поражение (0:1). Также команда сразилась со сборной Финляндии, но обыграть ее не удалось, ничья (2:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Франции насчитывает три поединка, БиГ — тринадцать
  • Последние четыре матча с участием БиГ завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Забивная серия Франции составляет 11 игр
  • Крайние очная встреча состоялась в марте и завершилась победой Франции (1:0)

Прогноз

Результат первой встречи может вполне обнадеживать болельщиков БиГ, но будем реалистами, коллективу будет очень трудно противостоять чемпионам мира, а потому ожидаем здесь тотальное преимущество хозяев поля и уверенную победу. Сделать ставку на Францию с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Напомним, что специалисты по ставкам дали свой прогноз на другой поединок отбора к мундиалю между Россией и Хорватией.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.65 1.76 2.10
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 2.66 1.50
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
Вчера, 22:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100