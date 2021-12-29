«Брест» — «Бордо». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

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29 декабря 2021, 00:58

На стадии 1/16 финала Кубка Франции сыграют «Брест» и «Бордо». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу «Бреста» по коэффициенту 2.23. Ставки на ничейный исход принимаются по котировке 3.55, а победа «Бордо» оценивается в 3.12.

В линии голов предпочтения экспертов на стороне результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) голов идут в линии по цене 1.87, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции «Брест» смог пройти скромный клуб «Динан». Футболисты «Бордо», в свою очередь, не оставили шансов любительскому клубу «Заусиа», отправив в ворота соперника 10 безответных голов (10:0).

В чемпионате Франции у «Бреста» 25 баллов и 12-я позиция общем зачете, а «Бордо» пополнил свой счет на 17 баллов, расположившись на промежуточном 15-м месте в турнирной таблице.

При этом «Брест» смог обыграть «Бордо» в двух последних очных встречах. В прошлом сезоне Лиги 1 «красно-белые» дважды победили соперника с одинаковым счетом 2:1.

Информация для ставок

«Брест» побеждал и не пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Бордо» не обыгрывал соперников в 5 из прошлых 6 гостевых матчей

«Брест» не уступал «Бордо» в 4 предыдущих матчах на своем поле – 2 победы и 2 ничьи

Прогноз

«Брест» обрел стабильность после кризиса на старте сезона, у «Бордо» проблемы с защитой никуда не делись. Помимо этого, последние противостояния команд завершались именно в пользу хозяев предстоящей игры. Рекомендуем ставку на нулевую фору «Бреста», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.