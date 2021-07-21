«Фредерика» — «Хобро». Прогноз на матч первого дивизиона Дании (23.07.2021)

23 июля «Фредерика» сыграет против «Хобро» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фредерику». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на «Хобро» за 3.05 и на ничейный исход за 3.65.
Форма команд
«Фредерика» в этом сезоне пыталась подготовиться к матчам в чемпионате с помощью товарищеских поединков. Клуб провалил эти игры, проиграв в двух матчах из трех. Один раз «Фредерика» все же выиграла, это была победа над «Миддельфартом» со счетом 4:1. Команда очень уязвима в обороне, много пропускает и мало забивает.
«Хобро» также прошел через товарищеские матчи. Команда выиграла три поединка и дважды проиграла. В этом поединке будут встречаться команды, которые не могут наладить хорошую обстановку в защите, тем интереснее будет следить за матчем.
Информация для ставок
- «Хобро» выиграл пять матчей из последних десяти
- «Фредерика» выиграла четыре матча из последних десяти
- У «Хобро» восемь пропущенных голов за последние пять поединков
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — фора (+1) «Хобро» по коэффициенту 1.35.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Альтаха» в матче чемпионата Австрии с ЛАСКом.