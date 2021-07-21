«Фредерика» — «Хобро». Прогноз на матч первого дивизиона Дании (23.07.2021)

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вчера, 23:12

23 июля «Фредерика» сыграет против «Хобро» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фредерику». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на «Хобро» за 3.05 и на ничейный исход за 3.65.

Форма команд

«Фредерика» в этом сезоне пыталась подготовиться к матчам в чемпионате с помощью товарищеских поединков. Клуб провалил эти игры, проиграв в двух матчах из трех. Один раз «Фредерика» все же выиграла, это была победа над «Миддельфартом» со счетом 4:1. Команда очень уязвима в обороне, много пропускает и мало забивает.

«Хобро» также прошел через товарищеские матчи. Команда выиграла три поединка и дважды проиграла. В этом поединке будут встречаться команды, которые не могут наладить хорошую обстановку в защите, тем интереснее будет следить за матчем.

Информация для ставок

«Хобро» выиграл пять матчей из последних десяти

«Фредерика» выиграла четыре матча из последних десяти

У «Хобро» восемь пропущенных голов за последние пять поединков

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — фора (+1) «Хобро» по коэффициенту 1.35.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Альтаха» в матче чемпионата Австрии с ЛАСКом.