«Галатасарай» — «Аланьяспор». Прогноз на матч Кубка Турции (10.02.2021)

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сегодня, 05:29

В четвертьфинале Кубка Турции «Галатасарай» примет неуступчивый «Аланьяспор». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает фаворитом этого матча «Галатасарай». Команда играет дома, поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.95. Победа «Аланьяспора» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет выигрыш с показателем 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.79 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.02. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой исход коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Галатасарай» является лидером чемпионата Турции и показывает яркую и симпатичную игру. Команда готовится к кубковому матчу в хорошем расположении духа. На прошлой стадии турнира «Галатасарай» прошел «Йени Малатьяспор» (2:1), а в последних двух турах Суперлиги были одержаны победы над «Фенербахче» (1:0) и «Истанбулом» (3:0).

«Аланьяспор» занимает пятую строчку в чемпионате и отстает от «Галатасарая» на семь пунктов. Команда имеет хорошую серию без поражений и готова дать настоящий бой турецкому гранду. В 1/8 финала Кубка страны «Аланьяспор» обыграл «Эрзурум» (4:1), а в прошлом туре чемпионата одержал победу над «Ризеспором» (2:1).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл пять последних матчей подряд

Беспроигрышная серия «Аланьяспора» достигла шести матчей

«Аланьяспор» не может победить на протяжении семи выездных матчей

Три последних очных встречи команд завершились с исходом «обе забьют»

Прогноз

В четвертьфинале Кубка страны встретятся достойные команды, которые находятся на пике своей формы. Тяжело прогнозировать, как сложится поединок, но мы предполагаем, что «Галатасарай» и «Аланьяспор» смогут забить в ворота друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.68 можно в букмекерской конторе Мелбет.