«Ганза» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 18:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче называют «Ганзу». Команда играет на своем поле, и сделать на нее ставку можно по коэффициенту 2.35. Выбрать победителем «Нюрнберг» можно за 3.05, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Ганза» выиграла только один матч из пяти последних пяти во второй Бундеслиге и находится очень близко к зоне вылета. Коллектив расположился на 15 месте с 25 очками и только по дополнительным показателям опережает «Зандхаузен». В предстоящей игре клубу очень нужна победа чтобы набрать важные три очка и обрести уверенность в собственных силах. В прошлом туре «Ганза» сыграла вничью с «Дармштадтом» (1:1), а ранее уступила «Вердеру» (1:2).

«Нюрнберг» набрал только шесть очков в пяти турах, что не позволило клубу пребывать среди лидеров второй Бундеслиги. Клуб идет только на седьмом месте с набранными 36 очками и на шесть пунктов отстает от лидера «Вердера». В предстоящем матче с командой из низов турнирной таблицы у команды будет хороший шанс побороться за победу. В двух последних матчах «Нюрнберг» обыграл «Ян» Регенсбург (2:0), а ранее крупно проиграл «Карлсруэ» (1:4).

Информация для ставок

«Нюрнберг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ганза» одержала только одну победу

Четыре из пяти последних матчей «Нюрнберга» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Нюрнберг» выиграл три из шести последних встреч у «Ганзы»

«Ганза» не может одержать побед на своем поле уже пять поединков подряд

Прогноз

Оба коллектива решают разные задачи и будут отдавать все силы за три очка. Предполагаем, что команды смогут забить друг другу как минимум по одному голу. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.