«Гавр» — «Тулуза». Прогноз на матч Второй лиги Франции (13.09.2021)

В седьмом туре Второй лиги Франции «Гавр» на домашнем стадионе сыграет против «Тулузы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 сентября.
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1 : 1
завершен
13 сентября 2021, 21:45
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом этой встречи букмекеры считают гостевую команду. Поставить на победу «Тулузы» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.09, на ничью предложена котировка 3.24, а победа «Гавра» оценивается в 3.86.
Аналитики БК также считают, что матч получится низовым. Вариант пари ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.24.
Форма команд
«Гавр», сыграв шесть матчей в чемпионате, смог набрать девять очков. Единственное поражение в лиге команда потерпела в домашней игре с «Парижем» (1:2). После данного фиаско «Гавр» оформил победу над «Ньором» (2:1) в родных стенах, а также разделил очки в противостояниях с «Родезом» (0:0) и «Бастией» (0:0).
«Тулуза» в этом сезоне вновь ведет борьбу за переход в Лигу 1. Свое стремление повыситься в классе команда подтверждает актуальными результатами – пять побед и одна ничья с общей разницей забитых и пропущенных голов 13:4.
Отметим, что 16 набранных очков позволяют «Тулузе» единолично лидировать в турнирной таблице Второй лиги, а последней жертвой команды стал «Валансьен» (1:0), который был повержен дома с минимальным счетом.
Информация для ставок
- «Гавр» проиграл 2 прошлых домашних матча «Тулузе» со счетом 0:1
- «Тулуза» побеждала «Гавр» в 4 прошлых очных встречах
- «Тулуза» побеждала и не пропускала голы в 4 из 5 предыдущих матчей чемпионата
Прогноз
Заключить пари на победу «Тулузы» с учетом форы (0) букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.50. Гости ударно начали новый сезон, показав практически стопроцентную продуктивность. Что касается «Гавра», то хозяева стабильно терпели неудачи в очных встречах с предстоящим соперником, в том числе и на своем стадионе.