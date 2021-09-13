«Гавр» — «Тулуза». Прогноз на матч Второй лиги Франции (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 14:53

В седьмом туре Второй лиги Франции «Гавр» на домашнем стадионе сыграет против «Тулузы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 сентября.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают гостевую команду. Поставить на победу «Тулузы» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.09, на ничью предложена котировка 3.24, а победа «Гавра» оценивается в 3.86.

Аналитики БК также считают, что матч получится низовым. Вариант пари ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.24.

Форма команд

«Гавр», сыграв шесть матчей в чемпионате, смог набрать девять очков. Единственное поражение в лиге команда потерпела в домашней игре с «Парижем» (1:2). После данного фиаско «Гавр» оформил победу над «Ньором» (2:1) в родных стенах, а также разделил очки в противостояниях с «Родезом» (0:0) и «Бастией» (0:0).

«Тулуза» в этом сезоне вновь ведет борьбу за переход в Лигу 1. Свое стремление повыситься в классе команда подтверждает актуальными результатами – пять побед и одна ничья с общей разницей забитых и пропущенных голов 13:4.

Отметим, что 16 набранных очков позволяют «Тулузе» единолично лидировать в турнирной таблице Второй лиги, а последней жертвой команды стал «Валансьен» (1:0), который был повержен дома с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Гавр» проиграл 2 прошлых домашних матча «Тулузе» со счетом 0:1

«Тулуза» побеждала «Гавр» в 4 прошлых очных встречах

«Тулуза» побеждала и не пропускала голы в 4 из 5 предыдущих матчей чемпионата

Прогноз

Заключить пари на победу «Тулузы» с учетом форы (0) букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.50. Гости ударно начали новый сезон, показав практически стопроцентную продуктивность. Что касается «Гавра», то хозяева стабильно терпели неудачи в очных встречах с предстоящим соперником, в том числе и на своем стадионе.