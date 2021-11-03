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«Генк» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

03 ноября 2021, 17:49

«Генк» 4 ноября 2021 года примет дома «Вест Хэм» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на это противостояние.

Лига Европы 2021/2022
Генк
Вест Хэм
2 : 2
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.783.821.97
Фонбет 4.00 3.70 1.90
BetBoom 4.38 4.13 1.76

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры считают гостевую команду. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 2,06, ничья идет за 3.54, а победа «Генка» оценивается по котировке 4.02.

Что касается голов, то здесь эксперты склоняются к результативному формату противостояния. Так, ставки на ТБ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Вест Хэм» спокойно победил «Генк» в Лондоне две недели назад. «Молотобойцы» забили сопернику три безответных гола, оформив третью победу кряду в группе. Команда Дэвида Мойеса лидирует в группе с девятью баллами на счету, что дает ей возможность претендовать на досрочный выход в раунд плей-офф.

«Генк» остается в борьбе за вторую позицию группы. Представитель Бельгии помимо фиаско в Англии проиграл дома «Динамо» из Загреба (0:3), но в стартовом туре команде удалось разобраться в гостях с «Рапидом» (1:0).

На минувших выходных обе команды отметились крупными победами в национальных первенствах. «Генк» отгрузил шесть мячей на выезде «Зюльте-Варегему» (6:2), а «Вест Хэм» разгромил в гостях «Астон Виллу» со счетом 4:1.

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» не пропускал голы в трех прошлых матчах Лиги Европы
  • «Вест Хэм» забивал минимум 2 гола в трех последних играх турнира
  • «Генк» обеспечил проход ставки на ТБ(2,5) в четырех предыдущих поединках всех турниров

Прогноз

В этом матче рекомендуем обратить внимание на ставку ТБ(2,5) голов, которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.79. Необходимость набирать очки обяжет «Генк» играть с прицелом на атаку, ну а «Вест Хэм» свои голы должен забивать на правах фаворита.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.32 2.22 1.70 1.72 2.19
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gxkpcnq3b9qc
03 ноября в 18:16
Футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) выиграет матч.
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