«Генк» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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03 ноября 2021, 17:49

«Генк» 4 ноября 2021 года примет дома «Вест Хэм» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на это противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры считают гостевую команду. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 2,06, ничья идет за 3.54, а победа «Генка» оценивается по котировке 4.02.

Что касается голов, то здесь эксперты склоняются к результативному формату противостояния. Так, ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Вест Хэм» спокойно победил «Генк» в Лондоне две недели назад. «Молотобойцы» забили сопернику три безответных гола, оформив третью победу кряду в группе. Команда Дэвида Мойеса лидирует в группе с девятью баллами на счету, что дает ей возможность претендовать на досрочный выход в раунд плей-офф.

«Генк» остается в борьбе за вторую позицию группы. Представитель Бельгии помимо фиаско в Англии проиграл дома «Динамо» из Загреба (0:3), но в стартовом туре команде удалось разобраться в гостях с «Рапидом» (1:0).

На минувших выходных обе команды отметились крупными победами в национальных первенствах. «Генк» отгрузил шесть мячей на выезде «Зюльте-Варегему» (6:2), а «Вест Хэм» разгромил в гостях «Астон Виллу» со счетом 4:1.

Информация для ставок

«Вест Хэм» не пропускал голы в трех прошлых матчах Лиги Европы

«Вест Хэм» забивал минимум 2 гола в трех последних играх турнира

«Генк» обеспечил проход ставки на ТБ (2,5) в четырех предыдущих поединках всех турниров

Прогноз