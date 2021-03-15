«Гент» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.03.2021)

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вчера, 16:54

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 28-й тур высшей лиги Бельгии. «Гент» ждет в гости лидера чемпионата «Брюгге». Встреча состоится 15 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.07. Победа «Гента» оценивается в 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно с коэффициентом 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Брюгге» немного ухудшил свои результаты за последние несколько недель. Команда вылетела из Кубка Бельгии и Лиги Европы. В последнем туре чемпионата Бельгии была добыта лишь ничья. Однако клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате, имея отрыв от «Антверпена» в 16 очков и одну игру в запасе. Последними матчами в чемпионате для «Брюгге» стали ничья с «Шарлеруа» (1:1) и уверенная победа над «Зюлте-Варегемом» (3:0).

«Гент» продолжает стабильно набирать очки, но ничьи все еще преобладают над победами. Команда потеряла очень много очков в начале чемпионата, теперь исправить ситуацию очень сложно. Коллектив идет на 11-м месте, а последними матчами клуба стали победа над «Остенде» (1:0) и ничья с «Мехеленом» (1:1). Команда недавно вылетела из Кубка Бельгии, проиграв минимально «Эйпену» (0:1).

Информация для ставок

«Гент» не проигрывает в чемпионате Бельгии уже 9 матчей кряду

«Брюгге» проиграл два из последних восьми матчей во всех турнирах

«Гент» выиграл последние два матча у «Брюгге» (один из них товарищеский)

Четыре из пяти поединков между командами на поле «Гента» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Брюгге» практически гарантировал себе чемпионство, а «Гент» находится в хорошей форме и окажет достойное сопротивление. Предположим, что матч не выявит победителя в этой паре. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.6.

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