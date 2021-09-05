Германия – Армения. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 (05.09.2021)

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сегодня, 19:19

Интересную встречу двух непростых команд подарит очередной тур квалификации ЧМ 2022, где Германия принимает Армению. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.08. Победа сборной Армении оценивается по коэффициенту 30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 13.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4 по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.31.

Форма команд

Германия сменила главного тренера и теперь командой руководит Ханси Флик, который достиг значительного успеха с «Баварией» за последние два года. Коллектив делает существенную ставку на омоложение, однако в составе присутствуют и опытные игроки. Команда идет на втором месте, отставая от Армении на одно очко, поэтому победа в предстоящем матче сможет вывести немцев на первое место. В прошлом матче Германия обыграла Лихтенштейн (2:0), а в конце июня сборная уступила Англии (0:2) на ЧЕ 2020.

Армянская сборная продолжает приятно удивлять своих болельщиков и на данный момент лидирует в группе. Тем не менее в предстоящем матче у коллектива очень мало шансов набрать очки с Германией, поэтому существует большая вероятность, что сборная опустится на вторую позицию. В прошлом матче Армения сыграла вничью с Северной Македонией (0:0), а ранее коллектив уступил в товарищеском матче со Швецией (1:3).

Информация для ставок

Германия и Армения выиграли по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Германия выиграла у Армении три последних матча с крупными счетами

Армения забивала в восьми из десяти последних выездных матчей

Семь из десяти домашних матчей Германии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют достаточно стабильно, игра между ними обещает быть напряженной. Тем не менее между коллективами очень большая разница в классе, мы предлагаем сделать свой выбор на уверенной победе немцев. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.