«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Боруссию» очевидным фаворитом этой игры. Заключить пари на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.51. В это же время шансы «Вольфсбурга» набрать три очка оцениваются в 6.40, а за ничью выставлена котировка 4.60.

Линия букмекера также свидетельствует в пользу результативного счета в этой встрече. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Игроки «Боруссии» прервали череду неудач в минувшем туре Бундеслиги. Клуб из Дортмунда добыл 19 победу в сезоне, разобравшись в гостях со «Штутгартом» (2:0). Прежде «шмели» потерпели сокрушительное поражение от «Лейпцига» (1:4), а также разделили очки с «Кельном» (1:1) в гостях.

Отметим, что у «Боруссии» нет ничейных результатов в 14 домашних матчах чемпионата, где зафиксированы 11 побед и три ничьи. Атака хозяев на своем поле забила 41 гол, а защита пропустила 22 мяча.

«Вольфсбург» тоже поправил положение в последнем матче немецкого чемпионата. «Волки» оказались сильней «Арминии», которой удалось забить четыре безответных гола (4:0). До этой победы команда шла на удручающей серии из трех поражений, которые откинули ее на текущее 13-е место рейтинга.

Фиксируем, что за пять прошлых выездных матчей Бундеслиги футболистам «Вольфсбурга» удалось одержать лишь одну победу (3 проигрыша и ничья).

Информация для ставок

«Боруссия» побеждала «Вольфсбург» в 7 последних очных встречах

«Вольфсбург» не забивал голы в 5 последних матчах на поле «Боруссии»

«Вольфсбург» проиграл 3 из последних 5 гостевых матчей чемпионата Германии

Прогноз

«Вольфсбург» стабильно терпит неудачи в Дортмунде и плохо выступает в гостях. Поэтому, рекомендуем ставку на победу «Боруссии» по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Фонбет.