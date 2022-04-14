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«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

вчера, 11:55
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Боруссию» очевидным фаворитом этой игры. Заключить пари на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.51. В это же время шансы «Вольфсбурга» набрать три очка оцениваются в 6.40, а за ничью выставлена котировка 4.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.576.35
Фонбет 1.50 4.50 6.20
Мелбет 1.54 4.72 6.45
BetBoom 1.53 4.53 6.32

Линия букмекера также свидетельствует в пользу результативного счета в этой встрече. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Игроки «Боруссии» прервали череду неудач в минувшем туре Бундеслиги. Клуб из Дортмунда добыл 19 победу в сезоне, разобравшись в гостях со «Штутгартом» (2:0). Прежде «шмели» потерпели сокрушительное поражение от «Лейпцига» (1:4), а также разделили очки с «Кельном» (1:1) в гостях.

Отметим, что у «Боруссии» нет ничейных результатов в 14 домашних матчах чемпионата, где зафиксированы 11 побед и три ничьи. Атака хозяев на своем поле забила 41 гол, а защита пропустила 22 мяча.

«Вольфсбург» тоже поправил положение в последнем матче немецкого чемпионата. «Волки» оказались сильней «Арминии», которой удалось забить четыре безответных гола (4:0). До этой победы команда шла на удручающей серии из трех поражений, которые откинули ее на текущее 13-е место рейтинга.

Фиксируем, что за пять прошлых выездных матчей Бундеслиги футболистам «Вольфсбурга» удалось одержать лишь одну победу (3 проигрыша и ничья).

Информация для ставок

  • «Боруссия» побеждала «Вольфсбург» в 7 последних очных встречах
  • «Вольфсбург» не забивал голы в 5 последних матчах на поле «Боруссии»
  • «Вольфсбург» проиграл 3 из последних 5 гостевых матчей чемпионата Германии

Прогноз

«Вольфсбург» стабильно терпит неудачи в Дортмунде и плохо выступает в гостях. Поэтому, рекомендуем ставку на победу «Боруссии» по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.25 2.55 1.57 2.00 1.91
Мелбет 2.43 1.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Ничего не сумели поделать уже далеко не хищные "волки" с гораздо более мощной и сильной дортмундской Боруссией даже в своем логове под вывеской первого круга теперешней Бундеслиги. Фактически с треском сгорев тогда "шмелям" с результативным счетом 1:3. Жду и на этот раз удачную охоту жалящих направо и налево "шмелей" за худосочными вольфсбургскими "волчками", вместе с проходом ставки на вполне предсказуемую и логичную победу хозяев поля за нормальный коэффициент.)
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