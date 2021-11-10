Германия – Лихтенштейн. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 16:59

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит очередной тур квалификации ЧМ -2022 — Германия примет Лихтенштейн. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.01. Победа сборной Лихтенштейна оценивается в 41, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 5.5 – 1.77. Сделать ставку на тотал меньше 5.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 4.6.

Форма команд

Германия уже гарантировала себе первое место, набрав 21 очко в восьми поединках, она сыграет на ЧМ -2022, который пройдет в Катаре. Это дает Ханси Флику возможность провести эксперименты с составом и проверить ближайший резерв. В матче с Лихтенштейном тренерский штаб вряд ли будет выставлять самый боевой состав, однако игроки, которые получат шанс показать себя, постараются максимально его использовать. Последние два поединка сборной Германии завершились победами над Северной Македонией (4:0) и Румынией (2:1).

Лихтенштейн не показал запредельных результатов и прогнозировано идет на последнем месте с одним очком в активе. В сборной большая нехватка квалифицированных игроков, а ее состав не может показать достойных результатов и навязать борьбу сильнейшим сборным континента. В прошлых матчазх Лихтенштейн проиграл Северной Македонии и Исландии с одинаковым счетом (0:4).

Информация для ставок

Германия выиграла пять последних матчей подряд

Лихтенштейн не может одержать победу уже 14 матчей подряд

Восемь из десяти матчей Германии на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Лихтенштейн проиграл Германии четыре последних матча с общим счетом 2:20

Прогноз

Германия даже не в своем идеальном составе должна обыгрывать аутсайдера группы. Предполагаем, что все же гости смогут не пропустить очень много. Сделать ставку на тотал меньше 5.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.