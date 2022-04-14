«Аугсбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Аугсбург» фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.93. За победу «Герты» выставлена цена 4.20, а ничейный исход идет по коэффициенту 3.60.

Аналитики также прогнозируют результативный исход этого матча. Пари на ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Аугсбурга» потерпели 13-е поражение в минувшем туре Бундеслиги, уступив в гостях «Баварии» (0:1). Прежде команда смогла оформить две победы кряду, одолев «Майнц» (2:1) и «Вольфсбург» (3:0).

Благодаря этим успехам «Аугсбург» поднялся на 14-е место чемпионата, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до шести баллов. Выделим, что в трех предыдущих домашних матчах лиги хозяева не уступали своим соперникам – 2 победы и ничья.

«Герта» остается в зоне прямого вылета, имея 4 поражения в 5 предыдущих турах немецкой лиги. В предыдущем туре берлинский коллектив капитулировал в дерби с «Унионом» (1:4), а до этого «старая дама» не взяла очки в гостевой встрече с «Байером» (1:2).

Отметим, что за 14 гостевых матчей Бундеслиги у «Герты» образовалось только две победы и две ничьи, при 10 поражениях. Отдельного внимания заслуживает пассивная атака команды, забившая всего 10 голов вне родных стен.

Информация для ставок

«Аугсбург» не проигрывал в 7 из последних 9 домашних матчей чемпионата

«Герта» проиграла 8 из прошлых 10 матчей в Бундеслиге

«Аугсбург» и «Герта» обменялись голами в 2 последних очных встречах

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей формы команд, дает основания рекомендовать ставку на победу «Аугсбурга» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.