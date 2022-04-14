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«Аугсбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

вчера, 11:59
Аугсбург

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Аугсбург» фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.93. За победу «Герты» выставлена цена 4.20, а ничейный исход идет по коэффициенту 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.634.24
Фонбет 1.90 3.55 4.15
Мелбет 1.96 3.80 4.12
1XBET 1.96 3.80 4.12
BetBoom 1.96 3.53 4.20

Аналитики также прогнозируют результативный исход этого матча. Пари на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Аугсбурга» потерпели 13-е поражение в минувшем туре Бундеслиги, уступив в гостях «Баварии» (0:1). Прежде команда смогла оформить две победы кряду, одолев «Майнц» (2:1) и «Вольфсбург» (3:0).

Благодаря этим успехам «Аугсбург» поднялся на 14-е место чемпионата, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до шести баллов. Выделим, что в трех предыдущих домашних матчах лиги хозяева не уступали своим соперникам – 2 победы и ничья.

«Герта» остается в зоне прямого вылета, имея 4 поражения в 5 предыдущих турах немецкой лиги. В предыдущем туре берлинский коллектив капитулировал в дерби с «Унионом» (1:4), а до этого «старая дама» не взяла очки в гостевой встрече с «Байером» (1:2).

Отметим, что за 14 гостевых матчей Бундеслиги у «Герты» образовалось только две победы и две ничьи, при 10 поражениях. Отдельного внимания заслуживает пассивная атака команды, забившая всего 10 голов вне родных стен.

Информация для ставок

  • «Аугсбург» не проигрывал в 7 из последних 9 домашних матчей чемпионата
  • «Герта» проиграла 8 из прошлых 10 матчей в Бундеслиге
  • «Аугсбург» и «Герта» обменялись голами в 2 последних очных встречах

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей формы команд, дает основания рекомендовать ставку на победу «Аугсбурга» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.45 1.98 1.93 1.54 2.62
Фонбет 1.92 1.90
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Герте надо очки, любые при этом, но на одной мотивации турнирной не выедешь, ведь имея такую катастрофу с составом, тренеру приходится менять схему каждый матч и при этом много игроков играют, которые в хорошие времена даже не имели шанса выйти на пару минут. Аугсбург обязан пользоваться этими проблемами соперника, который, к тому же, выиграл всего 2 матча на выезде в 14 встречах и забил 10 голов. Прогнозирую, что хозяева, которые набрали отличную форму, сумеют выиграть. Для ставки возьму фору (0), чтобы перестраховаться. В победу гостей не верю точно.
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