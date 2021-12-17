«Эрцгебирге» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 22:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам матч 18-го тура второго по силе чемпионата Германии. «Эрцгебирге» ждет в гости «Нюрнберг». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.21. Победа «Эрцгебирге» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45. Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Нюрнберг» показывает неплохую игру в сезоне, но в последних поединках команда чередует победы и поражения. Клуб набрал 27 очков и занимает седьмое место. В этой зоне турнирной таблицы очень высокая плотность команд и любая победа или поражение могут кардинально изменить позицию клуба. В прошлой игре «Нюрнберг» крупно проиграл «Шальке» (1:4), а немного ранее с трудом выиграли на своем поле у «Хольштайна» (2:1).

«Эрцгебирге» находится в зоне вылета, и в этом сезоне коллективу тяжело конкурировать с большинством команд. Клуб занимает 16-е место и набрал 14 очков, что на четыре меньше, чем у ближайшего конкурента по турнирной таблице. «Эрцгебирге» забил всего 14 мячей, что является третьим результатом снизу в чемпионате. В двух последних поединках клуб минимально проиграл «Динамо» Дрезден (0:1) и был разгромлен «Вердером» (0:4).

Информация для ставок

- «Эрцгебирге» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

- Пять из семи выездных матчей «Нюрнберга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

- Четыре последних матча между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

- «Нюрнберг» выиграл пять из восьми выездных матчей с «Эрцгебирге»

Прогноз

Исходя из статистики между командами предполагаем, что болельщики не увидят много забитых мячей в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.