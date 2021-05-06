ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Герта» — «Фрайбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.05.2021)

вчера, 06:45

В перенесенном матче 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Герту» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.14 на победу хозяев. Победа «Фрайбурга» оценивается в 3.5, ничейный исход представлен котировкой 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.89 на ТБ 2.5 и 1.97 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Фрайбург» идет на девятом месте с 41 баллом в активе. Команда набрала семь очков в последних пяти матчах. В последних двух турах «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0) и сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Герта» идет на предпоследнем месте и отстает от 16-й позиции на три очка, но имеет две игры в запасе. Команда имеет хорошие шансы сохранить свое место в Бундеслиге, если сможет стабильно набирать очки в последних турах. Берлинский клуб сыграл вничью три последних матча. В прошлом туре «Герта» поделила очки с «Майнцем» (1:1), а до этого — с «Боруссией» М (2:2).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл три последних матча на выезде
  • «Герта» выиграла четыре домашних матча из десяти последних
  • Три из четырех последних матчей между клубами выиграл «Фрайбург»
  • В четырех из пяти матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Герта» будет играть только на победу, ведь до конца сезона осталось очень мало матчей, а коллектив находится в зоне вылета. Предполагаем, что клуб из Берлина сможет одержать победу над «Фрайбургом», который не очень уверенно играет на выезде. Сделать ставку на победу «Герты» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 1.98 1.93 1.55 2.60
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 2.91 1.41 2.09 1.83 1.56 2.43
BetBoom 2.40 1.60 1.73 2.14 1.40 3.05
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Герта выиграет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100