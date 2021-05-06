«Герта» — «Фрайбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.05.2021)

В перенесенном матче 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.
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3 : 0
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Герту» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.14 на победу хозяев. Победа «Фрайбурга» оценивается в 3.5, ничейный исход представлен котировкой 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.89 на ТБ 2.5 и 1.97 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Фрайбург» идет на девятом месте с 41 баллом в активе. Команда набрала семь очков в последних пяти матчах. В последних двух турах «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0) и сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
«Герта» идет на предпоследнем месте и отстает от 16-й позиции на три очка, но имеет две игры в запасе. Команда имеет хорошие шансы сохранить свое место в Бундеслиге, если сможет стабильно набирать очки в последних турах. Берлинский клуб сыграл вничью три последних матча. В прошлом туре «Герта» поделила очки с «Майнцем» (1:1), а до этого — с «Боруссией» М (2:2).
Информация для ставок
- «Фрайбург» проиграл три последних матча на выезде
- «Герта» выиграла четыре домашних матча из десяти последних
- Три из четырех последних матчей между клубами выиграл «Фрайбург»
- В четырех из пяти матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»
Прогноз
«Герта» будет играть только на победу, ведь до конца сезона осталось очень мало матчей, а коллектив находится в зоне вылета. Предполагаем, что клуб из Берлина сможет одержать победу над «Фрайбургом», который не очень уверенно играет на выезде. Сделать ставку на победу «Герты» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.