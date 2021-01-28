ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гремио» — «Фламенго»: прогноз на матч бразильской Серии А (29.01.2021)

28 января 2021, 19:35

«Гремио» встретится с «Фламенго» 29 января 2021 года в рамках очередного тура Серии А.

Бразилия. Серия А 2020
Гремио
Фламенго
2 : 4
завершен
29 января 2021, 02:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.552.39
Лига ставок 3.05 3.40 2.24

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Фламенго», на триумф этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.40. Победу «Гремио» оценивают в 2.84. Ничейный исход можно предугадать с коэффициентом 3.44. Эти команды находятся рядом в турнирной таблице и хотят победить, чтобы взобраться выше. Матч будет очень зрелищным.

Форма команд

«Гремио» находится на шестой строчке в турнирной таблице бразильской Серии А. У клуба 51 пункт в активе. Свой последний матч команда из Порту-Алегри проиграла со счетом 1:2. Именно поэтому победа в матче против «Фламенго» очень нужна клубу, только так можно придать себе уверенности и взять важные три очка.

«Фламенго» находится на четвертой строчке в таблице и имеет 55 пунктов в активе. Свой последний матч команда проиграла со счетом 1:2. Как и в случае с «Гремио», клубу необходимо срочно заработать три балла, чтобы бороться за топ-3 в нынешнем сезоне. «Фламенго» невероятно много забивает, поэтому это может сыграть команде на руку.

Информация для ставок

● «Гремио» не проигрывал в четырех из последних пяти матчей
● «Фламенго» забил 53 мяча — один из лучших показателей в Серии А
● У «Фламенго» две победы в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Фламенго» с преимуществом в 1-2 гола с коэффициентом 2.60. «Фламенго» забивает много и всегда делает это уверенно, данный поединок не станет исключением. Также можно сделать ставку на победу любой из команд с разницей в два мяча с коэффициентом 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.552.39
Лига ставок 3.05 3.40 2.24
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
29 января в 09:38
Ну прогноз то кажись запоздал....вроде даже и результат уже есть...:)))...хотя можно поумничать и написать точный счет матча...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100