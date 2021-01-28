«Гремио» — «Фламенго»: прогноз на матч бразильской Серии А (29.01.2021)

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28 января 2021, 19:35

«Гремио» встретится с «Фламенго» 29 января 2021 года в рамках очередного тура Серии А.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Фламенго», на триумф этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.40. Победу «Гремио» оценивают в 2.84. Ничейный исход можно предугадать с коэффициентом 3.44. Эти команды находятся рядом в турнирной таблице и хотят победить, чтобы взобраться выше. Матч будет очень зрелищным.

Форма команд

«Гремио» находится на шестой строчке в турнирной таблице бразильской Серии А. У клуба 51 пункт в активе. Свой последний матч команда из Порту-Алегри проиграла со счетом 1:2. Именно поэтому победа в матче против «Фламенго» очень нужна клубу, только так можно придать себе уверенности и взять важные три очка.

«Фламенго» находится на четвертой строчке в таблице и имеет 55 пунктов в активе. Свой последний матч команда проиграла со счетом 1:2. Как и в случае с «Гремио», клубу необходимо срочно заработать три балла, чтобы бороться за топ-3 в нынешнем сезоне. «Фламенго» невероятно много забивает, поэтому это может сыграть команде на руку.

Информация для ставок

● «Гремио» не проигрывал в четырех из последних пяти матчей

● «Фламенго» забил 53 мяча — один из лучших показателей в Серии А

● У «Фламенго» две победы в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Фламенго» с преимуществом в 1-2 гола с коэффициентом 2.60. «Фламенго» забивает много и всегда делает это уверенно, данный поединок не станет исключением. Также можно сделать ставку на победу любой из команд с разницей в два мяча с коэффициентом 4.30.