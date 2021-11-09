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«Гремио» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (10.11.2021)

09 ноября 2021, 17:38

«Гремио» сыграет против «Флуминенсе» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Поединок состоится 10 ноября 2021 года. Игра пройдет на стадионе «Гремио» в Порту-Алегри. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Бразилия. Серия А 2021
Гремио
Флуминенсе
1 : 0
завершен
10 ноября 2021, 03:30
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.013.48
Мелбет 2.44 2.82 3.46
1XBET 2.23 3.20 3.50

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Гремио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.10, а победа гостей идёт по коэффициенту 3.50.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Гремио» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. У «Гремио» 25 забитых и 38 пропущенных голов. В последних матчах этот клуб проиграл «Интернасьоналю», а также уступил «Атлетико Минейро» и «Палмейрасу».

«Флуминенсе» расположился в турнирной таблице на восьмой строчке. У этой команды 42 балла. Бразильский коллектив выиграл 11 матчей, девять раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. У клуба 29 забитых и 31 пропущенных мячей. В последних матчах «Флуминенсе» выиграл у «Спорт Ресифи», а также проиграл «Сеаре» и «Сантосу».

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» выиграл три матча из последних пяти
  • «Гремио» проиграл четыре матча подряд
  • У «Флуминенсе» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа «Флуминенсе» по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.90 1.97 1.51 2.67
Мелбет 1.53 2.66
1XBET 1.09 7.48
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Все комментарии
Gahi
Gahi
09 ноября в 23:42
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
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09 ноября в 20:54
Голов будет мало.
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09 ноября в 19:53
«Гремио» выиграет со счетом 1-0
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09 ноября в 18:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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09 ноября в 18:49
Футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри) выиграет матч.
7ce4nkpzat98
7ce4nkpzat98
09 ноября в 17:46
Футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри) одержит победу.
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