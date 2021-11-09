«Гремио» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (10.11.2021)

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09 ноября 2021, 17:38

«Гремио» сыграет против «Флуминенсе» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Поединок состоится 10 ноября 2021 года. Игра пройдет на стадионе «Гремио» в Порту-Алегри. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Гремио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.10, а победа гостей идёт по коэффициенту 3.50.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Гремио» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. У «Гремио» 25 забитых и 38 пропущенных голов. В последних матчах этот клуб проиграл «Интернасьоналю», а также уступил «Атлетико Минейро» и «Палмейрасу».

«Флуминенсе» расположился в турнирной таблице на восьмой строчке. У этой команды 42 балла. Бразильский коллектив выиграл 11 матчей, девять раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. У клуба 29 забитых и 31 пропущенных мячей. В последних матчах «Флуминенсе» выиграл у «Спорт Ресифи», а также проиграл «Сеаре» и «Сантосу».

Информация для ставок

«Флуминенсе» выиграл три матча из последних пяти

«Гремио» проиграл четыре матча подряд

У «Флуминенсе» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа «Флуминенсе» по коэффициенту 1.65.