«Гренобль» — «Париж»: прогноз на матч второго дивизиона Франции (18.05.2021)

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вчера, 15:19

18 мая пройдет четвертьфинальный матч за повышение в классе между «Греноблем» и «Парижем».

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой игре букмекеры не определяют. БК Мелбет принимает ставки на победу «Гренобля» с коэффициентом 2.62, а гостевой успех «Парижа» отмечен котировкой 3.13. Желающие заключить пари на ничью могут это сделать за 2.86.

Также букмекеры не ожидают, что команды покажут открытый и результативный футбол. Исход ТМ(2,5) идет с котировкой 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Основную часть сезона во второй лиге «Гренобль» закончил на четвертом месте в турнирной таблице. По ходу чемпионата команда смогла оформить 18 побед и 11 ничьих, потерпев девять поражений.

В последнем туре лиги «Гренобль» с минимальным счетом обыграл дома «Родез» (1:0). До этого команда разделила очки с «Осером» (1:1), а также проиграла «Клермону» (1:2) и «Труа» (1:3).

Футбольный клуб «Париж» пришел к финишу Лиги 2 на пятом месте, набрав 64 очка. В актив себе столичная команда занесла 17 побед, 13 мировых встреч, а в пассив — восемь фиаско.

В финишных играх чемпионата парижане не уступали. Помимо ничьих в играх с «Генгамом» (0:0) и «Аяччо» (1:1), «Париж» отметился крупными победами во встречах с «Тулузой» (3:1) и «Шамбли» (3:0).

Информация для ставок

• Команды сыграли на ТМ(2,5) в пяти последних очных встречах

• Две прошлых очных встречи соперников на поле «Гренобля» завершились вничью 0:0

• «Париж» не проигрывал в 7 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз

Пять последних дуэлей «Гренобля» и «Парижа» завершались в низовом формате. Вряд ли команды в столь ответственной встрече прибегнут к атакующей формации, поэтому мы предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.70 в БК Мелбет.