«Гронинген» — «Фейеноорд». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.02.2021)

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сегодня, 00:24

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Нидерландов болельщики ожидают настоящую битву. «Гронинген» ждет в гости «Фейеноорд». Встреча состоится 24 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фейеноорд». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Гронингена» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.94. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Фейеноорд» недавно проиграл кубковый матч «Херенвену» (3:4), но в чемпионате клуб идет уже три матча без поражений. Команда на данный момент занимает четвертое место в таблице, но отстает от лидера «Аякса» уже на 12 пунктов. В прошлом туре чемпионата «Фейеноорд» сыграл на выезде вничью с «Твенте» (2:2), а немного ранее разгромил «Виллем II» (5:0).

«Гронинген» уступает «Фейеноорду» всего четыре очка и показывает довольно стабильные результаты. Команда идет на шестом месте и претендует на попадание в Лигу Европы. После 22 игр в активе команды 38 очков. В последнем туре «Гронинген» сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1), а за несколько дней до этого команда победила «Зволле» (1:0).

Информация для ставок

«Гронинген» проиграл всего одну встречу в десяти последних домашних турах чемпионата

«Фейеноорд» не может выиграть уже четыре выездных матча во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Гронингена» завершились тоталом меньше 2,5 мячей

«Фейеноорд» выиграл шесть из восьми последних матчей против «Гронингена»

Прогноз

Предположим, что команды будут играть в непривычный для Нидерландов защитный футбол. Об этом говорит статистика последних матчей хозяев. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2,5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.94.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Виллем II» — «Ден Хааг».