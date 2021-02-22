«Гройтер Фюрт» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.02.2021)

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сегодня, 14:49

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Гройтер Фюрт» ждет в гости «Хольштайн». Встреча состоится 22 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество букмекеры отдают «Гройтер Фюрту». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.65. Победа «Хольштайна» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.25.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 (1.84). Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.96. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.63.

Форма команд

«Хольштайн» смог догнать по очкам двух лидеров второй Бундеслиги («Гамбург» и «Бохум»). Теперь все команды делят первые три места, имея в активе по 42 пункта. «Хольштайн» давно не проигрывает и показывает динамичный, агрессивный футбол. Последними матчами команды стали победы над «Вюрцбургер Кикерс» (1:0) и «Фортуной» (2:0).

«Гройтер Фюрт» является ближайшим преследователем тройки лидеров и отстает от них всего на три очка. Команда также давно не знала поражений и регулярно набирает очки, стараясь не увеличивать отставание от лидеров. В последнем туре «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Гамбургом» (0:0), а немного ранее крупно обыграл «Вюрцбургер Кикерс» (4:1).

Информация для ставок

· «Гройтер Фюрт» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах.

· «Хольштайн» не проигрывает уже шесть матчей во всех турнирах.

· Четыре из пяти последних игр между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.

· «Хольштайн» не пропускает на выезде больше двух мячей уже 11 матчей подряд.

Прогноз

Нас ожидает встреча двух команд из группы лидеров второй Бундеслиги, поэтому борьба будет вестись до финального свистка. Предположим, что команды не смогут выявить победителя, так как ни один из коллективов не будет рисковать. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.25.