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Грузия – Косово. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

вчера, 10:55

2 сентября в Батуми пройдет матч квалификации Чемпионата Мира, в котором сборная Грузии сыграет против Косово. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.043.28
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 2.15 3.06 4.17
1XBET 2.18 3.04 4.28
BetBoom 2.13 3.10 4.15

Ставки букмекеров

В предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет минимальным фаворитом считают хозяев поля. Поставить на победу Грузии можно по коэффициенту 2.44, ничья идет по коэффициенту 3.19, а победа Косово доступна по котировке 3.30. Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов команды не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.49, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

В текущем отборе к ЧМ-2022 Грузия провела три поединка. Команда начала квалификацию с поражений от Швеции (0:1) и Испании (1:2), а затем разделила очки в гостевой встрече с Грецией (1:1). Последний официальный поединок Грузия провела 6 июня, уступив в гостях Нидерландам в товарищеском поединке (0:3).

Косово сыграл два поединка в группе B. Сборная потерпела крупные поражения от Швеции (0:3) и Испании (1:3), обосновавшись на последнем месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • Грузия не побеждала в 4 прошлых домашних матчах во всех турнирах (3 поражения и ничья)
  • Ставка ТМ(2,5) выиграла в 7 из 10 предыдущих домашних поединках Грузии
  • Сборная Косово не побеждала в 9 последних гостевых матчах во всех соревнованиях

Прогноз

Грузия и Косово проповедуют прагматичный футбол с акцентом на оборону. Учитывая низкую результативность команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 1.96 1.49 2.73
Мелбет 1.45 2.83
1XBET 1.45 2.83
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Все комментарии
v9jurhd3bt7x
v9jurhd3bt7x
вчера в 17:21
Сборная Грузия одержит победу.
ec36k8q855gd
ec36k8q855gd
вчера в 17:19
Сборная Грузия выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Грузия не проиграет
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