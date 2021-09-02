Грузия – Косово. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

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вчера, 10:55

2 сентября в Батуми пройдет матч квалификации Чемпионата Мира, в котором сборная Грузии сыграет против Косово. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет минимальным фаворитом считают хозяев поля. Поставить на победу Грузии можно по коэффициенту 2.44, ничья идет по коэффициенту 3.19, а победа Косово доступна по котировке 3.30. Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов команды не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.49, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

В текущем отборе к ЧМ -2022 Грузия провела три поединка. Команда начала квалификацию с поражений от Швеции (0:1) и Испании (1:2), а затем разделила очки в гостевой встрече с Грецией (1:1). Последний официальный поединок Грузия провела 6 июня, уступив в гостях Нидерландам в товарищеском поединке (0:3).

Косово сыграл два поединка в группе B. Сборная потерпела крупные поражения от Швеции (0:3) и Испании (1:3), обосновавшись на последнем месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Грузия не побеждала в 4 прошлых домашних матчах во всех турнирах (3 поражения и ничья)

Ставка ТМ(2,5) выиграла в 7 из 10 предыдущих домашних поединках Грузии

Сборная Косово не побеждала в 9 последних гостевых матчах во всех соревнованиях

Прогноз

Грузия и Косово проповедуют прагматичный футбол с акцентом на оборону. Учитывая низкую результативность команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Фонбет.