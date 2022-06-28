«Гуанчжоу Эвергранд» — «Ухань Саньчжень». Прогноз на матч Суперлиги Китая (30.06.2022)

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28 июня 2022, 09:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ухань Саньчжень». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.07. Победа «Гуанчжоу Эвергранд» оценивается по 43, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.25.

Форма команд

«Гуанчжоу Эвергранд» после нескольких лет величия, на данный момент имеет очень большие проблемы с игрой и результатами. Перед стартом очередного тура коллектив идет в зоне вылета и занимает 16 место с тремя набранными баллами. Такой результат не может нравиться поклонникам клуба, однако предстоящий матч с лидером Суперлиги также не сулит ничего хорошего для «драконов». Два последних поединка «Гуанчжоу Эвергранд» завершились поражением от «Шанхай Шеньхуа» (1:2) и победой над «Хебей Чайна Форчун» (1:0).

«Ухань Саньчжень» напротив показывает грамотный и качественный футбол и является одним из лидеров турнирной таблицы чемпионата Китая. В активе клуба 16 очков, и он опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Таким образом, «Ухань Саньчжень» в случае победы над одним из аутсайдеров сможет укрепить свою позицию. В прошлом туре команда разгромила «Хебей Чайна Форчун» (5:0), а ранее оказалась сильнее «Шанхай СИПГ» (1:2).

Информация для ставок

«Гуанчжоу Эвергранд» проиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Ухань Саньчжень» одержал семь побед в десяти последних встречах

В прошлом поединке между клубами «Ухань Саньчжень» разгромил соперника со счетом (6:0)

Прогноз

«Гуанчжоу Эвергранд» находится в очень плохой форме и что-то противопоставить лидеру китайской Суперлиги сейчас просто не в состоянии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.