«Гёзтепе» — «Йени Малатияспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (04.02.2021)

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03 февраля 2021, 17:36

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Турции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гёзтепе». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.44. Победа «Йени Малатияспор» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Гёзтепе» занимает 11-е место в чемпионате Турции и показывает интересный футбол с нестабильными результатами. Отрыв команды от зоны вылета всего 5 очков.

«Йени Малатияспор» опережает хозяев матча на одну позицию и три зачетных пункта. Клуб не претендует на еврокубки, но и от зоны вылета их отделяет 8 очков.

Информация для ставок

В чемпионате Турции «Гёзтепе» не пропускает больше одного гола в 8 домашних матчах.

Последние четыре встречи команд заканчивались исходом «Обе забьют».

«Йени Малатияспор» выиграл всего два матча из десяти выездных в чемпионате Турции.

Прогноз

Команды находятся в середине турнирной таблицы и показывают средние результаты. Предполагаем, что в матче не будет большого количества голевых моментов. Самым вероятным исходом поединка может быть ТМ 2.5. Сделать ставку на данное событие можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.

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