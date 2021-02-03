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«Гёзтепе» — «Йени Малатияспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (04.02.2021)

03 февраля 2021, 17:36

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Турции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.453.01
Fonbet Live! 5.70 1.27 11.50
Мелбет 2.04 3.60 3.73

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гёзтепе». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.44. Победа «Йени Малатияспор» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Гёзтепе» занимает 11-е место в чемпионате Турции и показывает интересный футбол с нестабильными результатами. Отрыв команды от зоны вылета всего 5 очков.

«Йени Малатияспор» опережает хозяев матча на одну позицию и три зачетных пункта. Клуб не претендует на еврокубки, но и от зоны вылета их отделяет 8 очков.

Информация для ставок

  • В чемпионате Турции «Гёзтепе» не пропускает больше одного гола в 8 домашних матчах.
  • Последние четыре встречи команд заканчивались исходом «Обе забьют».
  • «Йени Малатияспор» выиграл всего два матча из десяти выездных в чемпионате Турции.

Прогноз

Команды находятся в середине турнирной таблицы и показывают средние результаты. Предполагаем, что в матче не будет большого количества голевых моментов. Самым вероятным исходом поединка может быть ТМ 2.5. Сделать ставку на данное событие можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сераинг Юнайтед» — «Стандард».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.453.01
Fonbet Live! 5.70 1.27 11.50
Мелбет 2.04 3.60 3.73
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
03 февраля в 20:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Гёзтепе»
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