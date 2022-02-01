«Хайденхайм» — «Ганновер-96». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.02.2022)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ганновера-96» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.74.

Вероятность низового матча составляет 1.86 (ТМ 2.5). Результативный матч команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.94.

Форма команд

«Ганновер-96» после неудачного старта сезона, кажется, нашел свою игру и за последние пять туров второй Бундеслиги уступил лишь однажды. Сейчас коллектив занимает 13 место и набрал 24 очка, но чувствует уверенность в собственных силах перед предыдущими встречами. Поединок с шестой командой турнирной таблицы обещает быть интересным и у футболистов будут возможности зацепиться за очки в этом матче. В прошлом туре «Ганновер-96» сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (0:0), а ранее обыграл на выезде «Ганзу» (1:0).

«Хайденхайм» идет только на шестой позиции, но отставание от лидера составляет всего пять пунктов, что говорит о высокой плотности в лидирующей группе. Коллектив набрал 34 пункта и старается не терять очки, особенно с более низкими по классу соперниками. В случае победы в предстоящем поединке команда может продвинуться на несколько позиций вперед или как минимум сохранить свое место. Два последних поединка «Хайденхайма» завершились ничьей с «Ганзой» (0:0) и победой над «Ингольштадтом» (2:1).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли всего по два матча из последних десяти во всех турнирах

«Хайденхайм» выиграл пять последних домашних поединков

«Ганновер-96» проиграл две последних выездных игры с «Хайденхаймом»

Прогноз

«Хайденхайм» выглядит фаворитом поединка и исходя их статистики и положения в турнирной таблице обязан подкрепить свое превосходство на футбольном поле. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Фонбет.