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«Хайденхайм» — «Ганновер-96». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.02.2022)

вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Хайденхайму» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ганновера-96» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.463.51
Фонбет 2.13 3.40 3.45
Мелбет 2.14 3.50 3.40
BetBoom 2.17 3.42 3.32

Вероятность низового матча составляет 1.86 (ТМ 2.5). Результативный матч команд (ТБ 2.5) оценивается по 1.94.

Форма команд

«Ганновер-96» после неудачного старта сезона, кажется, нашел свою игру и за последние пять туров второй Бундеслиги уступил лишь однажды. Сейчас коллектив занимает 13 место и набрал 24 очка, но чувствует уверенность в собственных силах перед предыдущими встречами. Поединок с шестой командой турнирной таблицы обещает быть интересным и у футболистов будут возможности зацепиться за очки в этом матче. В прошлом туре «Ганновер-96» сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (0:0), а ранее обыграл на выезде «Ганзу» (1:0).

«Хайденхайм» идет только на шестой позиции, но отставание от лидера составляет всего пять пунктов, что говорит о высокой плотности в лидирующей группе. Коллектив набрал 34 пункта и старается не терять очки, особенно с более низкими по классу соперниками. В случае победы в предстоящем поединке команда может продвинуться на несколько позиций вперед или как минимум сохранить свое место. Два последних поединка «Хайденхайма» завершились ничьей с «Ганзой» (0:0) и победой над «Ингольштадтом» (2:1).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли всего по два матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Хайденхайм» выиграл пять последних домашних поединков
  • «Ганновер-96» проиграл две последних выездных игры с «Хайденхаймом»

Прогноз

«Хайденхайм» выглядит фаворитом поединка и исходя их статистики и положения в турнирной таблице обязан подкрепить свое превосходство на футбольном поле. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.89 1.99 1.49 2.72
Мелбет 1.90 2.00
Все комментарии
David Young
David Young ответ qm4q73ddr9sc (раскрыть)
вчера в 17:05
Тут сложно предсказать исход. Но у хозяев шансы на победу выше.
gxdk9c6abfv5
gxdk9c6abfv5
вчера в 16:36
Футбольный клуб «Хайденхайм» одержит победу.
qm4q73ddr9sc
qm4q73ddr9sc
вчера в 16:35
Футбольный клуб «Хайденхайм» выиграет матч.
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