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«Хайденхайм» — «Хольштайн»: прогноз на матч второй Бундеслиги (12.03.2021)

11 марта 2021, 13:08

Интересное противостояние ждет нас в 25-м туре второй Бундеслиги, где «Хайденхайм» принимает «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.88 2.01
Лига ставок 1.80 1.95

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.55. Победа «Хайденхайма» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Хольштайн» расположился на втором месте турнирной таблицы второй Бундеслиги и показывает довольно симпатичный и качественный футбол. В прошлом туре команда сыграла с одним из прямых конкурентов — с «Гамбургом» (1:1), а ранее была победа над «Эрцгебирге» (1:0).

«Хайденхайм» идет уже несколько матчей без поражений и отстает от лидера на 9 очков. При хорошей игре и стабильных результатах команда может навязать борьбу за третье место, которое дает право на стыковые матчи плей-офф. В прошлом туре «Хайденхайм» обыграл «Вюрцбургер» (2:1), а немного ранее дожал «Фортуну» из Дюссельдорфа (3:2).

Информация для ставок

• «Хайденхайм» не проигрывает пять матчей подряд
• «Хайденхайм» проиграл всего один домашний матч из последних десяти
• «Хольштайн» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах
• «Хольштайн» не может обыграть «Хайденхайм» уже пять матчей подряд

Прогноз

«Хайденхайм» очень хорошо выступает в последних матчах, поэтому гостям придется очень сложно в нынешнем поединке. Рискнем предположить, что хозяева продолжат свою серию без поражений и наберут 3 очка в этой встрече. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.88 2.01
Лига ставок 1.80 1.95
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STVA 1
STVA 1
11 марта в 13:11
Хозяева не проиграют
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