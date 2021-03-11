«Хайденхайм» — «Хольштайн»: прогноз на матч второй Бундеслиги (12.03.2021)

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11 марта 2021, 13:08

Интересное противостояние ждет нас в 25-м туре второй Бундеслиги, где «Хайденхайм» принимает «Хольштайн».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.55. Победа «Хайденхайма» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Хольштайн» расположился на втором месте турнирной таблицы второй Бундеслиги и показывает довольно симпатичный и качественный футбол. В прошлом туре команда сыграла с одним из прямых конкурентов — с «Гамбургом» (1:1), а ранее была победа над «Эрцгебирге» (1:0).

«Хайденхайм» идет уже несколько матчей без поражений и отстает от лидера на 9 очков. При хорошей игре и стабильных результатах команда может навязать борьбу за третье место, которое дает право на стыковые матчи плей-офф. В прошлом туре «Хайденхайм» обыграл «Вюрцбургер» (2:1), а немного ранее дожал «Фортуну» из Дюссельдорфа (3:2).

Информация для ставок

• «Хайденхайм» не проигрывает пять матчей подряд

• «Хайденхайм» проиграл всего один домашний матч из последних десяти

• «Хольштайн» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

• «Хольштайн» не может обыграть «Хайденхайм» уже пять матчей подряд

Прогноз

«Хайденхайм» очень хорошо выступает в последних матчах, поэтому гостям придется очень сложно в нынешнем поединке. Рискнем предположить, что хозяева продолжат свою серию без поражений и наберут 3 очка в этой встрече. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.7.