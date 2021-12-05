«Хайденхайм» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.12.2021)

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сегодня, 09:42

16-й тур второго по силе чемпионата Германии подарит нам противостояние крепких соперников — «Хайденхайм» примет «Ян» Регенсбург. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Яна» будет стоить 3.25, на ничью можно поставить по коэффициенту 3.64. Коэффициент на ставку «оОбе забьют» составил 1.64.

Вероятность низового матча составляет 2.1 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.8.

Форма команд

«Ян» Регенсбург идет в группе лидеров второй Бундеслиги и претендует на повышение в классе, несмотря на большое количество матчей до конца сезона. Коллектив занимает третье место, набрав 28 очков, что на четыре балла меньше, чем у лидера «Санкт-Паули». В предстоящем матче у клуба есть хороший шанс подняться на одну позицию, в случае осечки оппонента. В последних двух поединках «Ян» Регенсбург обыграл на своем поле «Динамо» Дрезден (3:1) и крупно уступил «Гамбургу» (1:4).

«Хайденхайм» держится ближе к середине турнирной таблицы, но имеет амбиции на более высокие места. В последних пяти турах второй Бундеслиги команда набрала девять очков и сейчас занимает восьмое место. Плотность в турнирной таблице достаточно высокая и успех в предстоящих матчах может резко поднять команду в первую пятерку чемпионата. В прошлой игре «Хайденхайм» обыграл на выезде «Фортуну» (1:0), а ранее на своем поле одолел «Хольштайн» (2:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Яна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хайденхайм» проиграл только два матча из десяти на своем стадионе

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хайденхайм» смог обыграть «Яна» только дважды из восьми домашних поединков

Прогноз

Оба коллектива показывают неплохие результаты, определить победителя довольно сложно. Предлагаем довериться статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. Вероятнее всего, команды порадуют своих болельщиков забитыми мячами.