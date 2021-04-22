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«Херенвен» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

22 апреля 2021, 05:43

«Херенвен» примет на своем поле «Зволле» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Херенвен». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.6. Победа «Зволле» представлена коэффициентом 3.5.

Форма команд

«Херенвен» расположился на десятой строчке в турнирной таблице с 37 баллами. В нынешнем сезоне команда выиграла 9 поединков, 10 раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних матчах «Херенвен» показывает стабильные для себя результаты, чередуя победы, ничьи и поражения.

«Зволле» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. В этом сезоне клуб одержал 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Также команда забила 38 мячей и пропустила 46 голов. Последние матчи «Зволле» заканчиваются победой либо поражением команды.

Информация для ставок

  • «Зволле» выиграл два матча из последних пяти
  • «Херенвен» не проигрывал в трех матчах из последних пяти
  • «Зволле» пропустил восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на первый гол с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 2.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Кёльн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.75 2.16
Лига Ставок 2.22 1.61 1.76 1.99
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 3.44 1.31 1.48 2.50 1.72 2.12
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 06:18
Думаю ничья будет
shlomo
shlomo
22 апреля в 05:46
Хозяева не проиграют
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