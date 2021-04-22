«Херенвен» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 05:43

«Херенвен» примет на своем поле «Зволле» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Херенвен». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.6. Победа «Зволле» представлена коэффициентом 3.5.

Форма команд

«Херенвен» расположился на десятой строчке в турнирной таблице с 37 баллами. В нынешнем сезоне команда выиграла 9 поединков, 10 раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних матчах «Херенвен» показывает стабильные для себя результаты, чередуя победы, ничьи и поражения.

«Зволле» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. В этом сезоне клуб одержал 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Также команда забила 38 мячей и пропустила 46 голов. Последние матчи «Зволле» заканчиваются победой либо поражением команды.

Информация для ставок

«Зволле» выиграл два матча из последних пяти

«Херенвен» не проигрывал в трех матчах из последних пяти

«Зволле» пропустил восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на первый гол с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 2.65.

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