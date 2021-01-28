«Херманштадт» — «Чиндия». Прогноз на матч чемпионата Румынии (28.01.2021)

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28 января 2021, 12:25

19-й тур чемпионата Румынии подарит нам интересную встречу, в которой «Херманштадт» принимает дома «Чиндию». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 28 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам данного поединка и предлагают коэффициент на их победу – 2.70. Поверить в успех гостей можно за 2.80. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 2.35. На ТМ 2,5 коэффициент гораздо меньше и составляет 1.59.

Форма команд

«Херманштадт» является одним из аутсайдеров высшей лиги Румынии и давно не показывает добротных результатов, изредка добывая ничьи в свой актив. Команда имеет один из самых низких показателей по забитым мячам в сезоне. В последнем туре «Херманштадт» уступил на своем поле одному из лидеров чемпионата «ЧФР Клуж» (1:3), а немного ранее разошелся миром с «Академика Клинчени» (0:0).

«Чиндия» находится в первой шестерке команд и показывает достаточно стабильные результаты для клуба своего уровня. Команда имеет серию из матчей без поражений и им вполне по силам продлить ее в нынешнем матче. В прошлых турах «Чиндия» одолела «Академику Клинчени» (2:1) и даже смогла победить «Динамо Бухарест» на поле соперника (1:0).

Информация для ставок

«Чиндия» играет без поражений уже семь матчей чемпионата

«Херманштадт» не может победить шесть туров подряд (четыре поражения и две ничьих)

Последние четыре матча между командами заканчивались исходом ТМ 2,5

Прогноз

«Херманштадт» находится в плохом физическом и моральном состоянии. Команда не прогрессирует и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В такой ситуации предположим, что гости смогут одержать победу и продлить свою серию без поражений. Сделать ставку на «Чиндию» можно с коэффициентом 2.80 в букмекерской конторе Мелбет.