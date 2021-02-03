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«Херманштадт» — «Газ Метан»: прогноз на матч чемпионата Румынии (03.02.2021)

сегодня, 14:37

Интересный поединок подарит нам 21-й тур высшей лиги Румынии. «Херманштадт» ждет в гости «Газ Метан».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.142.37
Fonbet 3.30 3.10 2.35
Мелбет 2.96 3.09 2.43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Газ Метан». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.26. Победа «Херманштадта» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.26. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.64. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Газ Метан» после выездного поражения от бухарестского «Динамо» (1:2) сделал определенные выводы. Команда сыграла вничью с «Академикой Клинчени», проигрывая по ходу матча. «Газ Метан» занимает десятую строчку в чемпионате.

«Херманштадт» продолжает свое невыразительное выступление в чемпионате. Клуб чередует ничьи и поражения, вырвать 3 очка уже давно не удавалось. В последнем туре команда проиграла на выезде «Ботошани» (0:1), а несколько ранее сыграла вничью с «Киндией». «Херманштадт» идет на предпоследнем месте.

Информация для ставок

• «Херманштадт» не может выиграть восемь матчей подряд
• «Газ Метан» за последние семь туров чемпионата Румынии проиграл лишь один матч
• Хозяева очень мало забивают. За последние семь матчей «Херманштадт» забил всего семь мячей
• «Херманштадт» не может выиграть у «Газ Метана» пять матчей подряд

Прогноз

«Газ Метан» показывает хорошую игру в обороне и не позволяет соперникам много забивать. Команда имеет шансы на выход в плей-офф, поэтому постарается приложить все усилия, чтобы забрать все три очка на поле соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.142.37
Fonbet 3.30 3.10 2.35
Мелбет 2.96 3.09 2.43
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:05
Гости могут зацепить очко
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