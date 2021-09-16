ХИК — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

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сегодня, 16:10

Футбольные клубы ХИК и ЛАСК сыграют в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА . Поединок запланирован на 16 сентября 2021 года, команды будут играть в 22:00 по Москве. Лига конференций — это новый турнир от УЕФА , где средние команды могут играть в свое удовольствие и попытаться выиграть первый трофей в Европе в своей истории. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — ХИК . Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу ЛАСКа по 2.75.

Форма команд

ХИК принимает участие в чемпионате Финляндии. Этот клуб в нынешнем сезоне смотрится неплохо, но ему есть куда расти. ХИК в последнем матче одержал победу над «Интер Турку», поединок завершился со счетом 1:3. Также в активе клуба была ничья против КуПС, поединок закончился со счетом 1:1. До этого финны проиграли «Фенербахче» со счетом 2:5, этот поединок команда совершенно точно запомнит надолго. Несмотря на хорошую игру клуба, его нельзя назвать стабильным.



ЛАСК выступает в «Адмирал Бундеслиге». Австрийская команда не впечатляет в нынешнем сезоне, у нее слишком часто бывают поражения. Не так давно ЛАСК уступил «Аустрии» со счетом 0:2, также было поражение от РИДа со счетом 1:0. В игре со «Штурмом» эта австрийская команда также ничего не смогла показать и заслуженно проиграла со счетом 1:3. Как и ХИК , этот клуб не отличается стабильностью и легко может потерять очки даже в статусе фаворита.

Информация для ставок

ЛАСК проиграл два матча из последних пяти

проиграл два матча из последних пяти ХИК выиграл два матча из последних пяти

выиграл два матча из последних пяти ЛАСК пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба не могут похвастаться стабильным уровнем игры и находятся далеко не в лучшей своей форме. Тем не менее, они регулярно забивают и пропускают, а это идеальный момент для ставки на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.05.