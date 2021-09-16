ХИК — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

Футбольные клубы ХИК и ЛАСК сыграют в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. Поединок запланирован на 16 сентября 2021 года, команды будут играть в 22:00 по Москве. Лига конференций — это новый турнир от УЕФА, где средние команды могут играть в свое удовольствие и попытаться выиграть первый трофей в Европе в своей истории. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.
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0 : 1
55’
сегодня, 19:45
Ставки букмекеров
Фаворит матча — ХИК. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу ЛАСКа по 2.75.
Форма команд
ХИК принимает участие в чемпионате Финляндии. Этот клуб в нынешнем сезоне смотрится неплохо, но ему есть куда расти. ХИК в последнем матче одержал победу над «Интер Турку», поединок завершился со счетом 1:3. Также в активе клуба была ничья против КуПС, поединок закончился со счетом 1:1. До этого финны проиграли «Фенербахче» со счетом 2:5, этот поединок команда совершенно точно запомнит надолго. Несмотря на хорошую игру клуба, его нельзя назвать стабильным.
ЛАСК выступает в «Адмирал Бундеслиге». Австрийская команда не впечатляет в нынешнем сезоне, у нее слишком часто бывают поражения. Не так давно ЛАСК уступил «Аустрии» со счетом 0:2, также было поражение от РИДа со счетом 1:0. В игре со «Штурмом» эта австрийская команда также ничего не смогла показать и заслуженно проиграла со счетом 1:3. Как и ХИК, этот клуб не отличается стабильностью и легко может потерять очки даже в статусе фаворита.
Информация для ставок
- ЛАСК проиграл два матча из последних пяти
- ХИК выиграл два матча из последних пяти
- ЛАСК пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба не могут похвастаться стабильным уровнем игры и находятся далеко не в лучшей своей форме. Тем не менее, они регулярно забивают и пропускают, а это идеальный момент для ставки на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.05.