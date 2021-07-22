«Химки» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2021)

Чемпионат России возвращается. В первом туре сыграют «Химки» и «Зенит». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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завтра, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Зенит». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.36. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.10 и на победу хозяев поля за 9.20.
Форма команд
«Химки» принимали участие в товарищеских поединках, но это был полный провал. Клуб проиграл абсолютно все свои матчи. Команда ужасно подготовилась к сезону. Самое унизительное поражение за последнее время — матч против «Спартака», который завершился со счетом 1:5. «Химки» не побеждают уже несколько игр кряду и вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону.
«Зенит» провел отличную предсезонку и даже успел выиграть Суперкубок России. Команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:0. Также клуб хорошо показал себя в товарищеских играх. За команду дебютировали молодые воспитанники, которые рвутся в бой. «Зенит» имеет все шансы не только защитить чемпионский титул, но и сделать «золотой» дубль. У команды отличный состав, который можно разделить на две категории. В матче против «Химок» питерский клуб будет стараться сделать все возможное, чтобы выиграть.
Информация для ставок
- «Химки» не побеждают семь игр кряду
- «Зенит» не проигрывает 13 матчей подряд
- «Химки» пропускали голы в пяти играх кряду
Прогноз
В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».