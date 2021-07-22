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«Химки» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2021)

вчера, 22:43

Чемпионат России возвращается. В первом туре сыграют «Химки» и «Зенит». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.515.221.38
Лига Ставок 7.60 4.90 1.42
Фонбет 8.00 4.50 1.42
Мелбет 9.70 5.25 1.38
BetBoom 8.96 4.68 1.41

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Зенит». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.36. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.10 и на победу хозяев поля за 9.20.

Форма команд

«Химки» принимали участие в товарищеских поединках, но это был полный провал. Клуб проиграл абсолютно все свои матчи. Команда ужасно подготовилась к сезону. Самое унизительное поражение за последнее время — матч против «Спартака», который завершился со счетом 1:5. «Химки» не побеждают уже несколько игр кряду и вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону.

«Зенит» провел отличную предсезонку и даже успел выиграть Суперкубок России. Команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:0. Также клуб хорошо показал себя в товарищеских играх. За команду дебютировали молодые воспитанники, которые рвутся в бой. «Зенит» имеет все шансы не только защитить чемпионский титул, но и сделать «золотой» дубль. У команды отличный состав, который можно разделить на две категории. В матче против «Химок» питерский клуб будет стараться сделать все возможное, чтобы выиграть.

Информация для ставок

  • «Химки» не побеждают семь игр кряду
  • «Зенит» не проигрывает 13 матчей подряд
  • «Химки» пропускали голы в пяти играх кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.70 1.76 2.16
Лига Ставок 2.09 1.72 1.65 2.20
Мелбет 2.24 1.76
BetBoom 3.52 1.32 2.21 1.71 1.73 2.17
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Все комментарии
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вчера в 23:03
Зенит (Санкт-Петербург) выиграет матч.
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4bnkxhyf2xu6
вчера в 22:46
Зенит (Санкт-Петербург) одержит победу.
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